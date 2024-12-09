Ученые открыли новую планету с плотностью как у свинца

Астрономы обнаружили новую крупную каменистую планету, расположенную на расстоянии примерно 750 световых лет от нас.
Ученые открыли новую экзопланету, имеющую интересную особенность. Ее плотность сравнима со свинцом.
Об этом сообщает Science Alert.
Планета получила название K2-360b. Ее масса в 7,7 раза больше, чем у Земли, в то время, как ее диаметр всего в 1,6 раза больше земного. То есть ее плотность составляет примерно 11 граммов на кубический сантиметр, что сравнимо с плотностью свинца.
Год на K2-360 b длится меньше земных суток – всего 21 час. Такое близкое расположение к светилу помогло астрономам не только обнаружить планету, но и дало подсказки тому, почему она стала такой плотной.
Чтобы выяснить, почему K2-360 b стала такой плотной, ученые создали модель развития этой планеты, базирующуюся на наблюдениях за ней и ее звездой. Эта модель показала, что экзопланета, вероятно, имеет плотное железное ядро, составляющее примерно 48% ее массы.
По мнению ученых, K2-360 b может быть ядром мира, который когда-то был гораздо больше и находился гораздо дальше звезды. Впоследствии он мигрировал ближе к звезде, где интенсивное излучение испарило газы его атмосферы, оставив только жесткий фрагмент камня, покрытый потоками лавы.
Напомним, астрономы нашли маленькую планету, масса которой составляет 37% от массы Земли.
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