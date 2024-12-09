Ученые открыли новую планету с плотностью как у свинца

Ученые открыли новую экзопланету, имеющую интересную особенность. Ее плотность сравнима со свинцом.

Об этом сообщает Science Alert.

Планета получила название K2-360b. Ее масса в 7,7 раза больше, чем у Земли, в то время, как ее диаметр всего в 1,6 раза больше земного. То есть ее плотность составляет примерно 11 граммов на кубический сантиметр, что сравнимо с плотностью свинца.

Год на K2-360 b длится меньше земных суток – всего 21 час. Такое близкое расположение к светилу помогло астрономам не только обнаружить планету, но и дало подсказки тому, почему она стала такой плотной.

Чтобы выяснить, почему K2-360 b стала такой плотной, ученые создали модель развития этой планеты, базирующуюся на наблюдениях за ней и ее звездой. Эта модель показала, что экзопланета, вероятно, имеет плотное железное ядро, составляющее примерно 48% ее массы.

По мнению ученых, K2-360 b может быть ядром мира, который когда-то был гораздо больше и находился гораздо дальше звезды. Впоследствии он мигрировал ближе к звезде, где интенсивное излучение испарило газы его атмосферы, оставив только жесткий фрагмент камня, покрытый потоками лавы.

Напомним, астрономы нашли маленькую планету, масса которой составляет 37% от массы Земли.

Читайте также: