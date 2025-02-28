Для чего построили Стоунхендж: новая удивительная теория

Стоунхендж, построенный более 5 тысяч лет назад, – это одна из самых захватывающих загадок археологии и истории. Теперь один ученый предложил новую удивительную гипотезу и утверждает, что знает, зачем построили древний храм, известный нам как Стоунхендж.

Об этом пишет DailyMail.

Профессор Теренс Миден, археолог и физик из Оксфордского университета, утверждает, что Стоунхендж, вероятно, был фаллическим храмом. По его словам, центральный камень мегалитического сооружения высечен в форме анатомически правильного фаллоса длиной 2,6 метра.

Хотя этот монолит, известный как "камень 67", в настоящее время лежит на боку, наполовину засыпанный землей, когда-то он занимал центральное место в сооружении. Он был установлен таким образом, чтобы лучи солнца освещали его на восходе в день летнего солнцестояния и на закате в день зимнего солнцестояния. Если это правда, весь комплекс мог быть огромным храмом плодородия, и использовался как своеобразный "календарь" каменного века.

В Эпоху строительства Стоунхенджа фаллические камни более или менее реалистичной формы использовались в разных регионах, как символ плодородия. Они играли важную роль в религиозных системах верований неолитической Европы и Азии.

Хотя сейчас это, возможно, и не очевидно, профессор Миден полагает, что неприметный камень 67 когда-то был самой важной частью Стоунхенджа и имел ритуальное значение. По словам ученого, строители храма сделали контуры центрального камня максимально реалистичными и даже пытались высечь кожно-сосудистый рисунок.

"Когда камень 67 упал, он упал между другими камнями, из-за чего его детали было трудно разглядеть. Из-за этого, а также, возможно, христианского ханжества, его никогда ранее не замечали миллионы посетителей за последние пять столетий", – рассказал ученый.

Второй важный камень Стоунхенджа, который находится на оси солнечных лучей в дни летнего и зимнего солнцестояния, это так называемый "алтарный камень". Строители также придали ему определенную форму, чтобы использовать в ритуалах. По мнению профессора Мидена, лежащий алтарный камень был "парнершей" фаллического камня 67, который стоял рядом.

В некоторых древних европейских и азиатских культурах солнце и луна часто олицетворяют мужскую и женскую силы соответственно, и в мифах часто встречаются пары божеств – мужского солнечного и женского лунного. А последние исследования Стоунхенджа показывают, что его камни ориентированы не только по направлению солнечных лучей, но и соответствуют движению Луны. В частности, прямоугольная внутренняя структура, обозначенная четырьмя камнями, может соответствовать событию, называемому остановкой Луны, которое происходит раз в 18 лет.

Это говорит о том, что Стоунхендж был храмом плодородия, построенным для отражения символической связи между женской луной и мужским солнцем в определенные важные дни года.

Напомним, "днк" камня свидетельствует о том, что древние британцы были гораздо более сплоченным обществом, чем считалось ранее. Выяснилось, что один из камней Стоунхенджа – 6-тонная глыба, которая вероятна была алтарем – был взят на севере Шотландии, почти в 700 километрах от сооружения.

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