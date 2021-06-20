Где в космосе можно обнаружить жизнь — мнение ученых

На спутниках газового гиганта может находиться вода.

Ученые университета Чили считают, что на спутниках свободно летающих планет может потенциально существовать жизнь.

Об этом пишет International Journal of Astrobiology.

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Большинство планет существуют на орбите у звезды. Однако есть планеты, которые оторваны от звезд, а потому буквально летают в космическом пространстве. Несмотря на это, у них могут быть естественные спутники, такие как Луна у Земли. Ученые заявили, что на них может существовать жизнь.

Были проведены теоретические расчеты, которые показали, что на спутниках газового гиганта может находиться вода. А это, в свою очередь, является главным индикатором возможной жизни.

Отмечается, что специалисты смоделировали спутник, который имел такую же массу, как и планета Земля, который сопровождал бы в "путешествие" планету-сироту, массой подобную Юпитеру. Причем атмосфера на спутнике состоит на 90% из углекислого газа. Выяснилось, что такая атмосфера может производить воду из молекул с помощью космической радиации. В таком случае большая часть воды останется в жидкой форме. Важно, необходимые для высокой температуры процессы — приливные силы. Они возникают за счет движения спутника в гравитационном поле планеты, вызывая деформации и нагрев. Кроме того, парниковый эффект создает углекислый газ в атмосфере, из-за чего на поверхности становится еще теплее.

Напомним, ученые рассказали, когда может наступить конец света и что станет причиной. Специалисты Центра астрофизики Манчестерского университета изучили факторы, которые могут привести к концу света.

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