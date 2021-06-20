Де в космосі можна виявити життя - думка науковців

На супутниках газового гіганта може перебувати вода.

Вчені університету Консепсьон у Чилі вважають, що на супутниках вільно літаючих планет може потенційно існувати життя.

Про це пише International Journal of Astrobiology.

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Більшість планет існують на орбіті у зірки. Однак є планети, які відірвані від зірок, а тому буквально літають у космічному просторі. Незважаючи на це, у них можуть бути природні супутники, такі як Місяць у Землі. Науковці заявили, що на них може існувати життя.

Були проведені теоретичні розрахунки, які показали, що на супутниках газового гіганта може перебувати вода. А це, в свою чергу, є головним індикатором можливого життя.

Відзначається, що спеціалісти змоделювали супутник, який мав таку ж масу, як і планета Земля, який супроводжував би в "мандри" планету-сироту, масою подібну до Юпітера. При чому атмосфера на супутнику складається на 90% з вуглекислого газу. З'ясувалося, що така атмосфера може виробляти воду з молекул за допомогою космічної радіації. У такому випадку більша частина води залишиться в рідкій формі. Важливо, що необхідні для високої температури процеси - приливні сили. Вони виникають за рахунок руху супутника в гравітаційному полі планети, викликаючи деформації і нагрівання. Крім того, парниковий ефект створює вуглекислий газ в атмосфері, через що на поверхні стає ще тепліше.

Нагадаємо, науковці розповіли, коли може настати кінець світу та що стане причиною. Спеціалісти Центру астрофізики Манчестерського університету вивчили фактори, які можуть призвести до кінця світу.

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