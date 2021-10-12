Космические ракеты будут стартовать с территории Европы: где обустроят новый космодром

Космические ракеты будут стартовать с территории Европы: где обустроят новый космодром

Первый запуск запланирован уже летом 2022 года.

Первую в Евросоюзе площадку для запуска спутников на околоземную орбиту обустроят на территории исследовательского центра космических технологий Esrange, расположенного вблизи города Кируны на крайнем севере Швеции.

Об этом сообщает издание The Mayor.

С помощью кредитного соглашения на 12 млн евро с Северным инвестиционным банком государственная Шведская космическая корпорация (SSC) намерена до 2022 года оборудовать космический центр Esrange необходимой инфраструктурой для запусков космических ракет.

Проект предусматривает строительные работы для новой площадки для запуска, включая интеграционные залы для ракет и спутников, расширение запланированных топливных учреждений, стартовых площадок и окружающих систем наземной техники, а также разработку систем поддержки в оперативном центре связи Esrange.

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До сих пор этот космический центр, который существует с 1966 года использовался для запуска суборбитальных ракет и высотных воздушных шаров. Теперь SSC также сможет запускать спутники весом до 150 килограммов.

"С новым потенциалом космодрома он, скорее всего, станет первым местом запуска на материковой части Европы, которое обеспечит платформу для космических компаний для развития своих ракетных технологий нового поколения и запуска своих спутников", — сказал Филипп Полссон, руководитель проекта New Esrange в SSC .

Напомним, в Израиле до конца октября будет продолжаться эксперимент, организованный Австрийским космическим форумом совместно с Израильским космическим агентством. Три недели условные астронавты проведут в условиях, приближенных к жизни на Красной планете.

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