На Солнце произошла мощная вспышка, но это не конец

На солнечном пятне несколько дней назад появилась самая мощная из возможных вспышек на Солнце, которая относится к классу Х. Но это солнечное пятно перемещается по поверхности Солнца, и в ближайшие дни ученые прогнозируют появление такой же вспышки с огромным выбросом плазмы. Но на этот раз это пятно будет обращено прямо к Земле.

Об этом пишет Live Science.

Ученые напоминают, что несколько дней назад на Солнце в солнечном пятне под названием AR3163 произошло мощное извержение или корональный выброс массы, в результате которого в космос вылетел огромный поток плазмы.

В то же время ученые выяснили, что за последние дни в этом скрытом пятне также появились вспышки класса С и М. Все вспышки относятся к пяти классам, каждый из которых отличает мощность взрывов на Солнце. То есть каждая вспышка класса A, B, C, M и X в 10 раз мощнее его предшественника.

Новости мира: на Земле ожидается магнитная буря

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