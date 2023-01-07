На Сонці стався потужний спалах, але це не кінець

На сонячній плямі кілька днів тому з'явився найпотужніший із можливих спалахів на Сонці, який відноситься до класу Х. Але ця сонячна пляма переміщається поверхнею Сонця, і найближчими днями вчені прогнозують появу такого ж спалаху з величезним викидом плазми. Але цього разу ця пляма буде звернена прямо до Землі.

Про це пише Live Science.

Вчені нагадують, що кілька днів тому на Сонці в сонячній плямі під назвою AR3163 відбулося потужне виверження або корональний викид маси, у результаті якого в космос вилетів величезний потік плазми.

Водночас учені з'ясували, що за останні дні в цій прихованій плямі також з'явилися спалахи класу С і М. Усі спалахи належать до п'яти класів, кожен із яких вирізняє потужність вибухів на Сонці. Тобто кожен спалах класу A, B, C, M і X у 10 разів потужніший за його попередника.

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