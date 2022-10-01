От чего люди быстрее стареют: неожиданные выводы ученых

Ученые выяснили, что некоторые чувства способны заставить "часы" тикать быстрее, чем нам того хочется.

В новом исследовании международная группа ученых из Стэнфордского и Китайского университета Гонконга сосредоточилась на изучении "биологического" возраста человека и увеличивающих его факторах.

Об этом пишет The Guardian.

Известно, что существует два возраста: хронологический – о котором можно узнать из данных, записанных в паспорте, и биологический – основан на старении функций организма. На последний влияют генетика, образ жизни и ряд других факторов, заставляющих наше тело стареть быстрее.

Специалисты использовали данные еще более 2,5 тысяч человек, у которых наблюдались различные заболевания, связанные с возрастом. В частности, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания легких и печени. Ученые сопоставили данные этой категории людей со здоровыми и обнаружили, что предсказанный возраст не колебался более чем на 1,5 года. Однако ученые обратили внимание на другой интересный факт.

Ученые говорят, что биологический возраст человека напрямую зависит от его психологического здоровья. Ученые заметили, что люди, испытывавшие депрессивные чувства или чувство одиночества, старели гораздо быстрее тех, у кого были вредные привычки, например, курение.

По словам соавтора исследования Федора Галкина, люди, чувствующие себя несчастными, в среднем демонстрируют биологический возраст на 1,65 года больше реального.

Ученые надеются, что полученные ими результаты помогут в дальнейшем узнать больше о психологическом здоровье человека и его влиянии на ранее старение.

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