Від чого люди швидше старіють: несподівані висновки вчених

Вчені з'ясували, що деякі почуття здатні змусити "годинник" цокати швидше, ніж нам того хочеться.

У новому дослідженні міжнародна група вчених зі Стенфордського та Китайського університету Гонконгу зосередилася на вивченні "біологічного" віку людини та факторах, які його збільшують.

Про це пише The Guardian.

Відомо, що існує два віки: хронологічний — про який можна дізнатися з даних, записаних у паспорті, та біологічний — заснований на старінні функцій організму. На останній впливають генетика, спосіб життя та низка інших факторів, які змушують наше тіло старіти швидше.

Спеціалісти використовували дані ще понад 2,5 тисячі людей, у яких спостерігалися різні захворювання, пов'язані з віком. Зокрема серцево-судинні захворювання та захворювання легень та печінки. Вчені зіставили дані цієї категорії людей зі здоровими та виявили, що передбачений вік не коливався більш ніж на 1,5 року. Проте вчені звернули увагу на інший цікавий факт.

Вчені кажуть, що біологічний вік людини безпосередньо залежить від її психологічного здоров'я. Вчені помітили, що люди, які відчували депресивні почуття або почуття самотності, старіли набагато швидше за тих, у кого були шкідливі звички, наприклад, куріння.

За словами співавтора дослідження Федора Галкіна, люди, які почуваються нещасними, в середньому демонструють біологічний вік на 1,65 року більше, ніж реальний.

Вчені сподіваються, що отримані ними результати допоможуть надалі більше дізнатися про психологічне здоров'я людини та її вплив на раніше старіння.

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