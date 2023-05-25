Ученые наконец-то выяснили, почему коты мнут лапами

Мы еще многое не знаем о функциях такого поведения, но некоторые предположения исследователи все же могут назвать.

Эксперты заявили, что в большинстве случаев разминание является индикатором того, что кот расслаблен и чувствует себя комфортно.

О результатах исследования пишет Science Focus.

По словам эксперта по поведению домашних животных из организации Cats Protection Лорен Финки, разминание — это действительно очень интересное поведение и, к сожалению, оно не было глубоко исследовано с научной точки зрения.

Во-первых, считается, что такое поведение может являться еще одним способом оставить свой запах. Дело в том, что вокруг кошачьих лап расположено немало пахучих желез. По словам Финки, таким образом разминая нас, наши пушистые любимцы пытаются оставить на нас свой запах.

Во-вторых, существует теория о том, что разминание является отражением движения, которое котята используют для стимуляции притока молока из молочных желез матери. Исследователи считают, что в более позднем возрасте коты также способны воспроизвести эту привычку.

Результаты исследования также показали, что в дикой природе кошки не склонны воспроизводить такое поведение. В сущности, они ведут себя таким образом, пока находятся с матерью. Но для взрослых и независимых животных такое поведение не естественно.

Ранее эксперты по поведению кошек из Университета Ноттингем Трент обнаружили, что наши любимцы действительно ненавидят, когда их гладят в направлении шерсти, вокруг ног, по бокам и у горла. Если ваш любимец все же позволяет вам затрагивать эти зоны, ученые считают, он терпит, надеясь, что получит вознаграждение в виде пищи.

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