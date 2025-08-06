Ученые назвали ключевые биомаркеры, помогающие дожить до ста лет / © Днепроград

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Недавнее исследование, проведенное в Швеции, стало самым большим в своем роде. Оно сравнило биомаркеры более 44 тысяч человек в возрасте от 64 до 99 лет, за которыми наблюдали 35 лет. Целью было выяснить, есть ли общие черты в анализах крови у доживших до 100 лет.

Об этом пишет Sciencealert.

Ученые измерили 12 биомаркеров, связанных с воспалением, метаболизмом, функцией печени и почек. Результаты показали, что долгожители, как правило, имели более низкий уровень глюкозы, креатинина и мочевой кислоты после 60 лет по сравнению с умершими ранее.

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Важно, что долгожители редко демонстрировали экстремально высокие или низкие показатели, хотя в среднем их значения не сильно отличались от других. К примеру, лишь незначительное количество долгожителей имело высокий уровень глюкозы или креатинина в раннем возрасте.

Исследование также выявило, что у людей с низким уровнем общего холестерина и железа, а также с высоким уровнем глюкозы, креатинина и маркеров функции печени, шансы дожить до 100 лет были меньше.

Хотя разница в показателях была небольшой, она указывает на возможную связь между метаболическим здоровьем, питанием и исключительным долголетием. Конечно, исследование не может прямо указать на причины, но ученые предполагают, что такие факторы как питание, потребление алкоголя, а также генетика играют ключевую роль.

Таким образом, мониторинг показателей работы почек, печени, уровня глюкозы и мочевой кислоты с возрастом может быть полезной стратегией для поддержания здоровья. Однако исследователи признают, что случайность также может играть свою роль в достижении долголетия.

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