Ученые узнали, как нарвалы используют свои бивни

Оказалось, что нарвалы используют свои бивни не только для охоты.

Ученые получили видеозаписи, показывающие, что нарвалы используют свои бивни не только для охоты, но и для игровых взаимодействий с рыбами. Это открытие стало возможным благодаря исследованиям, проведенным в канадской Арктике с помощью дронов.

Об этом сообщило издание CNN.

Исследование, проведенное в 2022 году в канадской Арктике, позволило зафиксировать 17 различных видов поведения нарвалов, которые были связаны с их взаимодействием с рыбой. Оказалось, что нарвалы используют свои бивни не только для того, чтобы манипулировать рыбой во время охоты, но и для игры.

Например, в нескольких случаях исследователи наблюдали, как нарвал не пытался убивать рыбу, а вместо этого толкал ее своим длинным бивнем, словно играя с ней. Эти поведенческие акты напоминают игру в кошки-мышки, в которой животное преследует свою добычу, но не пытается ее съесть.

"Игра — это очень важный аспект развития поведенческих навыков, которые будут важны для выживания другими способами, но тот факт, что они вовлечены в такого рода работу, напоминает нам, что эти виды живут очень сложной и интересной жизнью", — отметил профессор-исследователь Океанографического института Харбор-Бранч Атлантического университета Флориды Грегори О'Корри-Кроу.

Младшие нарвалы, наблюдая за старшими, подражают их поведению, что указывает на социальное обучение среди этих животных.

Исследования также показали, что нарвалы могут менять свои пищевые привычки, что, вероятно, связано с климатическими изменениями. Одним из неожиданных открытий стало то, что серая чайка, крупная морская птица, часто пытается украсть рыбу у нарвалов, снижая эффективность их охоты. Эти морские птицы обычно воруют пищу у наземных животных, но теперь зафиксированы случаи, когда они похищают добычу у морских млекопитающих.

Согласно новым наблюдениям, нарвалы меняют свои пищевые привычки, чтобы адаптироваться к этим новым угрозам. Оказалось, что нарвалы, в частности, начали охотиться на рыбу ближе к поверхности океана, вместо привычных глубоководных животных, таких как кальмары или палтус.

Сизые чайки, которые активно воруют добычу у нарвалов, заставляют их искать новые стратегии охоты. В результате, нарвалы начали погружаться глубже в океан, чтобы охотиться на большие стаи рыбы.

Изменения в пищевых привычках нарвалов могут быть связаны с повышением температуры океана и ростом человеческой активности в их ареале. Поскольку нарвалы тесно связаны с морским льдом, эти факторы создают дополнительные трудности для их существования.

Напомним, ученые изобрели "суперкожу", самостоятельно заживляющую 90% порезов за 4 часа.

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