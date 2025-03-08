Вчені дізналися, як нарвали використовують свої бивні

Виявилося, що нарвали використовують свої бивні не лише для полювання.

Вчені отримали відеозаписи, які показують, що нарвали використовують свої бивні не тільки для полювання, але й для ігрових взаємодій з рибами. Це відкриття стало можливим завдяки дослідженням, проведеним у канадській Арктиці за допомогою дронів.

Про це повідомило видання CNN.

Дослідження, проведене в 2022 році у канадській Арктиці, дозволило зафіксувати 17 різних видів поведінки нарвалів, що були пов’язані з їх взаємодією з рибою. Виявилося, що нарвали використовують свої бивні не тільки для того, щоб маніпулювати рибою під час полювання, а й для гри.

Наприклад, у кількох випадках дослідники спостерігали, як нарвал не намагався вбивати рибу, а натомість штовхав її своїм довгим бивнем, немов граючи з нею. Ці поведінкові акти нагадують гру в кішки-мишки, в якій тварина переслідує свою здобич, але не намагається її з’їсти.

"Гра — це дуже важливий аспект розвитку поведінкових навичок, які будуть важливі для виживання іншими способами, але той факт, що вони залучені до такого роду роботи, нагадує нам, що ці види живуть дуже складним і цікавим життям", — зазначив професор-дослідник Океанографічного інституту Харбор-Бранч Атлантичного університету Флориди Грегорі О'Коррі-Кроу.

Молодші нарвали, спостерігаючи за старшими, наслідують їх поведінку, що вказує на соціальне навчання серед цих тварин.

Дослідження також показали, що нарвали можуть змінювати свої харчові звички, що, ймовірно, пов’язано з кліматичними змінами. Одним із несподіваних відкриттів стало те, що сіра чайка, великий морський птах, часто намагається вкрасти рибу у нарвалів, знижуючи ефективність їхнього полювання. Ці морські птахи зазвичай крадуть їжу у наземних тварин, але тепер зафіксовані випадки, коли вони викрадають здобич у морських ссавців.

Відповідно до нових спостережень, нарвали змінюють свої харчові звички, щоб адаптуватися до цих нових загроз. Виявилося, що нарвали, зокрема, почали полювати на рибу ближче до поверхні океану, замість звичних глибоководних тварин, таких як кальмари чи палтус.

Сізі чайки, які активно крадуть здобич у нарвалів, змушують їх шукати нові стратегії полювання. У результаті, нарвали почали занурюватися глибше в океан, щоб полювати на більші зграї риби.

Зміни у харчових звичках нарвалів можуть бути пов'язані з підвищенням температури океану та зростанням людської активності в їхньому ареалі. Оскільки нарвали тісно пов'язані з морським льодом, ці фактори створюють додаткові труднощі для їхнього існування.

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