Ученые нашли "сестринский" памятник Стоунхенджа

Одно из ключевых сходств между Стоунхенджем и Флагстоунзом заключается в том, что оба они использовались для захоронений.

Новые археологические исследования показали, что у Стоунхенджа может быть менее известна, но старшая сестра — памятник Флагстоунз в Дорсете. По обновленным данным, он был создан примерно в 3200 году до нашей эры, что на два столетия раньше, чем предполагалось ранее.

Об этом сообщило издание Dailymail.

Что известно о Флагстоунзе

Флагстоунз был обнаружен в 1980-х годах во время строительства дороги в Дорсете. Он состоит из круглого рва диаметром 100 метров, в котором найдены остатки ям и земляного вала. Ученые долгое время считали, что этот памятник появился одновременно со Стоунхенджем, однако новые радиоуглеродные исследования доказали обратное.

Анализ костных остатков, древесного угля и оленьих рогов, найденных на месте, показал, что первые строительные работы начались примерно в 3650 году до нашей эры. После перерыва в несколько веков около 3200 года до нашей эры здесь была создана круглая ограда, которая использовалась для захоронений.

Сегодня часть Флагстоунза находится под частной собственностью, а другая — под Макс Гейтом, бывшим домом писателя Томаса Гарди. Однако находки и архивы раскопок хранятся в Дорсетском музее.

"Это, вероятно, древнейшая большая круглая ограда в начале морских изменений или перехода от линейных или прямоугольных монументов к круглым", — заявил доктор Грини.

Флагстоунз может быть прообразом Стоунхенджа

По словам археолога доктора Сьюзен Грини, Стоунхендж имеет много общего с Флагстоунзом, и его первая фаза почти идентична этому древнему памятнику. Это ставит под вопрос традиционные представления о том, что именно Стоунхендж был первым в своем роде.

Ученые предполагают, что Стоунхендж мог "повторить" архитектурный стиль Флагстоунза. Если эта теория подтвердится, то история происхождения Стоунхенджа потребует пересмотра, ведь он считался уникальным сооружением своего времени.

Что связывает эти памятники

Одним из ключевых сходств между Стоунхенджем и Флагстоунзом является то, что оба они использовались для захоронений. Во Флагстоуне археологи нашли по меньшей мере семь захоронений, среди которых:

кремация взрослого человека,

три некремированных ребенка,

три частичные кремации других взрослых.

Стоунхендж, в свою очередь, является крупнейшим кладбищем позднего неолита в Великобритании, где было похоронено около 150 человек. Археологи обнаружили там по меньшей мере 64 кремации. Это свидетельствует о том, что оба места имели сакральное значение для своих создателей.

Напомним, ученые обнаружили самый древний затонувший корабль, построенный по особой технологии.

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