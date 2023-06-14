Категория
Наука и IT
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Возле Земли пролетит потенциально опасный астероид – известная дата

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
372
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Возле Земли пролетит потенциально опасный астероид – известная дата

У Земли пролетит потенциально опасный астероид. / Фото: Associated Press

По данным NASA, мимо Земли пролетит опасный астероид, размером почти 500 м.

В четверг, 15 июня, мимо Земли пролетит астероид 2020 DB5 – его скорость составит 34 272 км/ч, а длина – 488 метров.

Об этом сообщает лаборатория NASA.

По словам ученых, хотя он и является "потенциально опасным" столкновением с Землей, он не угрожает.

Небесное тело пролетит на расстоянии около 4,3 млн км от Земли. Этот астероид является самым большим из пяти астероидов, приближающихся к нашей планете в ближайшее время.

Напомним, ChatGPT провел церковную службу для более чем 300 прихожан в протестантской церкви.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
372
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация