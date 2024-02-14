Больше еда не будет прилипать к сковороде: маленькая хитрость, которая поможет решить проблему

Если правильно ухаживать за посудой и соблюдать простые правила приготовления, проблемы прилипания пищи к сковороде можно легко избежать.

Наверняка каждой хозяйке известна проблема пригорания пищи. Особенно досадно, если сковорода новая и достаточно дорогая, но готовить на ней невозможно, потому что блюда то пригорают, то липнут ко дну. Есть несколько причин такой проблемы, впрочем, ее легко решить. Рассказываем, какие самые частые причины того, что еда прилипает к сковороде, и как решить эту проблему.

Почему еда липнет к сковороде

Причин может быть множество. Если сковорода новая, возможно вы неправильно почистили ее поверхность, повредили покрытие, когда применяли агрессивные чистящие средства. Или посуда неравномерно прогрелась, поэтому за этим нужно также следить.

Еще одна распространенная причина – дно сковороды было не полностью вычищено. Такая проблема обычно возникает со старой посудой, которой много лет. Если плохо почистить сковородку, то еда будет постоянно прилипать к ее дну и пригорать.

Что делать, чтобы еда больше не прилипала к сковороде

Во-первых, нужно полностью прогреть сковороду, подержите ее полторы минуты на огне перед тем, как положить еду. Если сковорода хорошо разогреется, то ваши блюда не будут прилипать к ее дну.

нужно полностью прогреть сковороду, подержите ее полторы минуты на огне перед тем, как положить еду. Если сковорода хорошо разогреется, то ваши блюда не будут прилипать к ее дну. Во-вторых, следует помнить, что каждое блюдо имеет свою температуру приготовления. Если вы что-то тушите, то не стоит это делать на максимальном огне. Также очень важна температура продукта, который вы собираетесь готовить. При комнатной температуре еда обычно не пригорает, поэтому не стоит класть неразмороженные продукты на сковородку.

следует помнить, что каждое блюдо имеет свою температуру приготовления. Если вы что-то тушите, то не стоит это делать на максимальном огне. Также очень важна температура продукта, который вы собираетесь готовить. При комнатной температуре еда обычно не пригорает, поэтому не стоит класть неразмороженные продукты на сковородку. В третьих, следует изучить инструкцию. Обычно к новым сковородкам прилагается инструкция, в которой четко прописано, как ухаживать за покрытием посуды. Такую информацию можно найти в интернете, если нет на упаковке или она не сохранилась. Не следует чистить тефлоновое или антипригарное покрытие металлическими щетками или агрессивными средствами. Поскольку из-за этого поверхность повреждается и пища будет постоянно пригорать.

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