Більше їжа не прилипатиме до сковороди: маленька хитрість, яка допоможе вирішити проблему

Якщо правильно доглядати за посудом та дотримуватися простих правил приготування, проблеми прилипання їжі до сковорідки можна легко уникнути.

Напевно, кожній господині відома проблема пригорання їжі. Особливо прикро, якщо сковорідка нова і досить дорога, але готувати на ній неможливо, бо страви то пригорають, то липнуть до дна. Є кілька причин такої проблеми, втім, її легко вирішити. Розповідаємо, які найчастіші причини того, що їжа прилипає до сковорідки, і як вирішити цю проблему.

Чому їжа липне до сковороди

Причин може бути безліч. Якщо сковорідка нова, то можливо ви неправильно почистили її поверхню, пошкодили покриття, коли застосовували агресивні засоби для чищення. Або посуд нерівномірно прогрівся, тому за цим треба також слідкувати.

Також ще одна поширена причина – дно сковороди було не повністю вичищене. Така проблема зазвичай виникає зі старим посудом, якому багато років. Якщо погано почистити сковорідку, то їжа постійно прилипатиме до її дна і пригоратиме.

Що робити, щоб їжа більше не прилипала до сковорідки

По-перше, треба повністю прогріти сковорідку, потримайте її півтори хвилини на вогні перед тим, як покласти їжу. Якщо сковорідка добре розігріється, то ваші страви не прилипатимуть до її дна.

треба повністю прогріти сковорідку, потримайте її півтори хвилини на вогні перед тим, як покласти їжу. Якщо сковорідка добре розігріється, то ваші страви не прилипатимуть до її дна. По-друге, варто пам’ятати, що кожна страва має свою температуру приготування. Якщо ви щось тушкуєте, то не варто це робити на максимальному вогні. Також вкрай важлива температура продукту, який ви збираєтеся готувати. За кімнатної температури їжа зазвичай не пригорає, тому не варто класти нерозморожені продукти на сковорідку.

варто пам’ятати, що кожна страва має свою температуру приготування. Якщо ви щось тушкуєте, то не варто це робити на максимальному вогні. Також вкрай важлива температура продукту, який ви збираєтеся готувати. За кімнатної температури їжа зазвичай не пригорає, тому не варто класти нерозморожені продукти на сковорідку. По-третє, слід вивчити інструкцію. Зазвичай, до нових сковорідок додається інструкція, в якій чітко прописано, як доглядати за покриттям посуду. Таку інформацію також можна знайти в інтернеті, якщо немає на пакуванні чи вона не збереглася. Не слід чистити тефлонове чи антипригарне покриття металевими щітками чи агресивним засобами. Оскільки через це поверхня пошкоджується і їжа постійно пригоратиме.

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