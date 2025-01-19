День ангела 19 января: кого и как поздравлять с именинами

19 января 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 19 января

19 января 2025 поздравьте с именинами Антона, Макара, Николая, Петра, Федора.

Антон – латинское происхождение, означает "вступать в бой". В детстве активный и смелый. Во взрослом возрасте становится настоящим лидером, стремится к самопознанию.

Макар — древнегреческое имя, переводится как "блаженный". В детстве справедлив, прямолинеен. Во взрослом возрасте становится стойким, все свои страхи держит внутри.

Николай — древнегреческие корни, толкуется как "победитель народов". В детстве энергичный, дружелюбный. Во взрослом возрасте все решения принимает сам, всегда дружелюбный.

Петр – древнегреческое происхождение, означает "скала". В детстве нежный, сердечный. Во взрослом возрасте становится прямолинейным, несколько вспыльчивым, имеет плохую интуицию.

Федор — древнегреческое имя, переводится как "подарок Бога". В детстве тих и боязлив. Во взрослом возрасте становится эксцетрическим, любит творить добро.

День ангела 19 января – душевные поздравления в прозе

День ангела 19 января – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть ангел-хранитель всегда будет с тобой, даря тебе силу и воодушевление на новые свершения. Желаю тебе радости, тепла и гармонии в душе. Пусть каждый день твоей жизни будет полон удачи и счастья!

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С Днем ангела! Желаю тебе огромного успеха, радости и здоровья. Пусть твой ангел будет всегда рядом, помогая на жизненном пути и предохраняя тебя от бед. Пусть этот праздник принесет тебе только положительные эмоции и хорошие воспоминания!

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С Днем ангела тебя! Пусть твой охранник оберегает тебя от всего плохого и дарит только самое лучшее. Желаю благополучия в жизни, гармонии в сердце и безграничной любви от близких людей!

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет полон света и тепла, а твой ангел-хранитель предохраняет тебя от всех невзгод. Желаю здоровья, удачи и счастья, чтобы душа твоя всегда чувствовала мир и покой.

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Поздравляю тебя с чудесным праздником – Днем твоего ангела! Желаю, чтобы этот день принес тебе много радости, а твой ангел-хранитель всегда был рядом, даря тебе поддержку, любовь и защиту в каждом шагу. Пусть путь твой будет освещен добром и благополучием!

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