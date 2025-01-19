День ангела 19 січня: кого та як вітати з іменинами

19 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 19 січня

19 січня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Макара, Миколу, Петра, Федора.

Антон — латинське походження, означає "вступати в бій". В дитинстві активний і сміливий. В дорослому віці стає справжнім лідером, прагне до самопізнання.

Макар — давньогрецьке ім'я, перекладається як "блаженний". В дитинстві справедливий, прямолінійний. В дорослому віці стає стійким, всі свої страхи тримає всередині.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "переможець народів". В дитинстві енергійний, дружелюбний. В дорослому віці всі рішення приймає сам, завжди доброзичливий.

Петро — давньогрецьке походження, означає "скеля". В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає прямолінійним, дещо запальним, має погану інтуїцію.

Федір — давньогрецьке ім'я, перекладається як "подарунок Бога". В дитинстві тихий і боязкий. В дорослому віці стає ексцетричним, любить творити добро.

День ангела 19 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 19 січня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець завжди буде з тобою, даруючи тобі силу та наснагу на нові звершення. Бажаю тобі радості, тепла та гармонії в душі. Нехай кожен день твого життя буде сповнений удачею та щастям!

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З Днем ангела! Бажаю тобі величезної удачі, радості та здоров’я. Нехай твій ангел буде завжди поруч, допомагаючи на життєвому шляху та охороняючи тебе від негараздів. Нехай це свято принесе тобі тільки позитивні емоції та гарні спогади!

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З Днем ангела тебе! Нехай твій охоронець оберігає тебе від усього поганого і дарує тільки найкраще. Бажаю добробуту в житті, гармонії в серці та безмежної любові від близьких людей!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день буде сповнений світла та тепла, а твій ангел-охоронець оберігає тебе від усіх негараздів. Бажаю здоров’я, удачі та щастя, щоб твоя душа завжди відчувала мир і спокій.

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Вітаю тебе з чудовим святом — Днем твого ангела! Бажаю, щоб цей день приніс тобі багато радості, а твій ангел-охоронець завжди був поруч, даруючи тобі підтримку, любов і захист у кожному кроці. Нехай твій шлях буде освітлений добром та добробутом!

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