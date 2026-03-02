Два прибора в вашем доме "съедают" электричество в разы сильнее, чем телевизор

Какие бытовые приборы потребляют больше электроэнергии / © unsplash.com

Реклама

Самыми «потребителями» света в квартире часто становятся кондиционеры и электрические духовки. Далее рассказываем, какие приборы тратят больше всего электричества и как экономить.

Современные кондиционеры потребляют от 500 до 4000 Вт, в то время как средний телевизор тратит всего 50–200 Вт. Если кондиционер работает ежедневно, особенно в режиме обогрева, месячное потребление электричества может достигать десятков и даже сотен киловатт-часов.

Чтобы уменьшить расходы:

Реклама

Включайте кондиционер только при необходимости.

Не устанавливайте слишком низкую или высокую температуру — разница 1–2 °C уже экономит электроэнергию.

Держите окна и двери закрытыми.

Регулярно чистите фильтры.

Выключайте из розетки, когда не пользуетесь.

Электрическая духовка потребляет 2–5 кВт, а за месяц это может составлять 40–90 кВт/ч, что во много раз превышает расход телевизора. Основная причина — постоянное поддержание высокой температуры. Некоторые модели даже в режиме ожидания тратят электричество через подсветку или часы.

Как сэкономить на духовке:

Готовьте несколько блюд одновременно.

Не открывайте дверцу без необходимости.

Выключайте духовку за несколько минут до готовности — остаточное тепло доведет блюдо до готовности.

Полностью отключайте устройство после использования.

Другие энергозатратные бытовые приборы

Водонагреватели:

Среднее потребление — около 3000 Вт/час.

Особенно энергозатратны зимой для душа и бытовых нужд.

Уменьшите температуру нагрева и утеплите бойлер.

Холодильники и морозильные камеры:

Реклама

Потребление — 150–800 Вт/час.

Работают постоянно, накапливая значительные издержки.

Не перегружайте и не держите пустыми. Очищайте заднюю решетку и не ставьте рядом с источниками тепла.

Стиральные машины и сушилки:

Потребление — 500-2000 Вт/час.

Основные расходы уходят на нагрев воды и циркуляцию воздуха.

Преимущественно стирайте в холодной воде и сушите одежду естественным способом.

Посудомоечные машины:

Потребление — 1200–1500 Вт за цикл.

Энергия тратится на нагрев воды.

Запускайте только при полной загрузке, выбирайте сушку без подогрева.

Развлекательная и офисная техника: