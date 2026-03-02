- Дата публикации
Два прибора в вашем доме "съедают" электричество в разы сильнее, чем телевизор
Рациональное использование бытовой техники помогает значительно сократить расход электроэнергии без ущерба для комфорта.
Самыми «потребителями» света в квартире часто становятся кондиционеры и электрические духовки. Далее рассказываем, какие приборы тратят больше всего электричества и как экономить.
Современные кондиционеры потребляют от 500 до 4000 Вт, в то время как средний телевизор тратит всего 50–200 Вт. Если кондиционер работает ежедневно, особенно в режиме обогрева, месячное потребление электричества может достигать десятков и даже сотен киловатт-часов.
Чтобы уменьшить расходы:
Включайте кондиционер только при необходимости.
Не устанавливайте слишком низкую или высокую температуру — разница 1–2 °C уже экономит электроэнергию.
Держите окна и двери закрытыми.
Регулярно чистите фильтры.
Выключайте из розетки, когда не пользуетесь.
Электрическая духовка потребляет 2–5 кВт, а за месяц это может составлять 40–90 кВт/ч, что во много раз превышает расход телевизора. Основная причина — постоянное поддержание высокой температуры. Некоторые модели даже в режиме ожидания тратят электричество через подсветку или часы.
Как сэкономить на духовке:
Готовьте несколько блюд одновременно.
Не открывайте дверцу без необходимости.
Выключайте духовку за несколько минут до готовности — остаточное тепло доведет блюдо до готовности.
Полностью отключайте устройство после использования.
Другие энергозатратные бытовые приборы
Водонагреватели:
Среднее потребление — около 3000 Вт/час.
Особенно энергозатратны зимой для душа и бытовых нужд.
Уменьшите температуру нагрева и утеплите бойлер.
Холодильники и морозильные камеры:
Потребление — 150–800 Вт/час.
Работают постоянно, накапливая значительные издержки.
Не перегружайте и не держите пустыми. Очищайте заднюю решетку и не ставьте рядом с источниками тепла.
Стиральные машины и сушилки:
Потребление — 500-2000 Вт/час.
Основные расходы уходят на нагрев воды и циркуляцию воздуха.
Преимущественно стирайте в холодной воде и сушите одежду естественным способом.
Посудомоечные машины:
Потребление — 1200–1500 Вт за цикл.
Энергия тратится на нагрев воды.
Запускайте только при полной загрузке, выбирайте сушку без подогрева.
Развлекательная и офисная техника:
Телевизор — 100–400 Вт/ч, компьютер — 200–500 Вт/ч, модем/роутер — 10–20 Вт/ч.
Во избежание «потребления в режиме ожидания» используйте разумные удлинители или выключайте устройства из розетки.