Два прибора в вашем доме "съедают" электричество в разы сильнее, чем телевизор

Рациональное использование бытовой техники помогает значительно сократить расход электроэнергии без ущерба для комфорта.

Какие бытовые приборы потребляют больше электроэнергии

Какие бытовые приборы потребляют больше электроэнергии / © unsplash.com

Самыми «потребителями» света в квартире часто становятся кондиционеры и электрические духовки. Далее рассказываем, какие приборы тратят больше всего электричества и как экономить.

Современные кондиционеры потребляют от 500 до 4000 Вт, в то время как средний телевизор тратит всего 50–200 Вт. Если кондиционер работает ежедневно, особенно в режиме обогрева, месячное потребление электричества может достигать десятков и даже сотен киловатт-часов.

Чтобы уменьшить расходы:

  • Включайте кондиционер только при необходимости.

  • Не устанавливайте слишком низкую или высокую температуру — разница 1–2 °C уже экономит электроэнергию.

  • Держите окна и двери закрытыми.

  • Регулярно чистите фильтры.

  • Выключайте из розетки, когда не пользуетесь.

Электрическая духовка потребляет 2–5 кВт, а за месяц это может составлять 40–90 кВт/ч, что во много раз превышает расход телевизора. Основная причина — постоянное поддержание высокой температуры. Некоторые модели даже в режиме ожидания тратят электричество через подсветку или часы.

Как сэкономить на духовке:

  • Готовьте несколько блюд одновременно.

  • Не открывайте дверцу без необходимости.

  • Выключайте духовку за несколько минут до готовности — остаточное тепло доведет блюдо до готовности.

  • Полностью отключайте устройство после использования.

Другие энергозатратные бытовые приборы

Водонагреватели:

  • Среднее потребление — около 3000 Вт/час.

  • Особенно энергозатратны зимой для душа и бытовых нужд.

  • Уменьшите температуру нагрева и утеплите бойлер.

Холодильники и морозильные камеры:

  • Потребление — 150–800 Вт/час.

  • Работают постоянно, накапливая значительные издержки.

  • Не перегружайте и не держите пустыми. Очищайте заднюю решетку и не ставьте рядом с источниками тепла.

Стиральные машины и сушилки:

  • Потребление — 500-2000 Вт/час.

  • Основные расходы уходят на нагрев воды и циркуляцию воздуха.

  • Преимущественно стирайте в холодной воде и сушите одежду естественным способом.

Посудомоечные машины:

  • Потребление — 1200–1500 Вт за цикл.

  • Энергия тратится на нагрев воды.

  • Запускайте только при полной загрузке, выбирайте сушку без подогрева.

Развлекательная и офисная техника:

  • Телевизор — 100–400 Вт/ч, компьютер — 200–500 Вт/ч, модем/роутер — 10–20 Вт/ч.

  • Во избежание «потребления в режиме ожидания» используйте разумные удлинители или выключайте устройства из розетки.

