Рецепт простого салата из огурцов / © Фото из открытых источников

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В летнюю жару хочется готовить легкие, свежие и сочные блюда, прекрасно сочетающиеся с мясом, рыбой или молодым картофелем. Именно таким являєтся знаменитый польский салат «Мизерия». Несмотря на необычное название, он давно стал настоящей кулинарной классикой, ведь состоит только из нескольких доступных ингредиентов, а вкус получается удивительно нежным и сбалансированным. Секрет этого блюда заключается не в дорогих продуктах, а в правильной подготовке огурцов и простой, но удачной заправке.

Почему этот салат стал таким популярным

Мизерия уже много десятилетий остается одним из самых любимых летних салатов в Польше. Его готовят как к семейным обедам, так и к праздничным застолиям.

Блюдо отлично освежает, имеет нежный сливочный вкус и одновременно не перегружает желудок. Поэтому она идеально дополняет шашлык, запеченное мясо, котлеты, рыбу или овощные гарниры.

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Какие ингредиенты понадобятся

Для приготовления салата вам нужно:

500 г свежих огурцов;

4 столовых ложки сметаны жирностью 15-20%;

2-3 столовых ложки лимонного сока;

1 чайная ложка соли;

небольшое количество свежего укропа;

щепотка сахарной пудры или сахара.

По желанию лимонный сок можно заменить небольшим количеством яблочного уксуса.

Как правильно выбрать огурцы

Именно от огурцов зависит конечный вкус блюда.

Лучше всего использовать молодые почвенные плоды с тонкой кожурой и мелкими семенами.

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Если огурцы уже переросли или имеют грубую шкурку, ее лучше очистить. Большие семена также желательно удалить, чтобы салат оставался хрустящим и не был слишком водянистым.

Главный секрет сочного салата. Большинство хозяек пропускают один очень важный этап. После того, как огурцы нарезаны тоненькими кружочками, их нужно посолить и оставить примерно на 10 минут. За это время они пустят сок, затем овощи необходимо слегка отжать руками.

Именно этот простой трюк делает салат более хрустящим, а заправка не становится жидкой даже спустя некоторое время после приготовления.

Как правильно готовить салат: пошаговая инструкция

Нарежьте огурцы очень тонкими кружочками. Посолите, перемешайте и оставьте на несколько минут. Пока овощи настаиваются, приготовьте соус. Для этого смешайте сметану с лимонным соком, добавьте щепотку сахарной пудры и мелко нарезанный укроп. Отжатые огурцы переложите в миску, полейте заправкой и аккуратно перемешайте. После этого поставьте салат в холодильник хотя бы на 10 минут. За это время все вкусы хорошо сочетаются друг с другом.

Перед подачей на стол салат можно посыпать черным свежемолотым перцем или украсить листиками базилика.

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