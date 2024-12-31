Эзотерики назвали семь признаков того, что ваш ангел-хранитель рядом: проверьте

Считается, что каждого человека от рождения и до смерти оберегает ангел-хранитель. Его присутствие невидимо нам, однако мы можем наблюдать определенные признаки, что он находится где-то рядом.

Появление белых перьев, которое невозможно объяснить

Если вы часто находите в своем доме белые перья, появление которых трудно объяснить, это может быть одним из признаков, что рядом с вами находится ваш ангел-хранитель. Вообще в эзотерике белые перья являются символом чистоты, святости и защиты.

Домашние животные ведут себя необычно

Часто наши любимцы реагируют на появление ангела-хранителя, ведь они могут чувствовать или даже видеть его. В такие моменты их поведение меняется, становится необычным. К примеру, кошки сидят и смотрят в одну точку часами, а собаки могут себя вести крайне возбуждающе.

Вы слышите звон в ушах

Если звон в ушах появляется без понятных причин, то он также может быть признаком присутствия ангела-хранителя в доме. Эзотерики утверждают, что именно таким образом ангелы пытаются связаться с человеком или передать важное послание.

Внезапно появляется приятный запах

Если вы вдруг почувствовали чрезвычайно приятный аромат в доме, источник которого вы не можете объяснить, это также может быть ваш ангел-хранитель. Чаще люди чувствуют запах цветов, аромат горящих свечей. Они обычно несут чувство безопасности и покоя.

Неожиданные находки

Вы можете находить пуговицы, старинные монеты или другие вещи, которые появляются как ниоткуда. Они могут быть знаками от вашего ангела-хранителя и иметь символическое значение, или напоминать о том, что вы находитесь под его защитой.

Ощущение внезапного ветра

Если в закрытой комнате, где не может быть никакого сквозняка, вдруг появляется порыв ветра, даже едва ощутимый, это может указывать, что рядом находится ваш ангел-хранитель.

Появление световых вспышек

Чаще мы видим их краем глаза или даже непосредственно перед собой, они могут быть яркими или едва заметными, но часто указывают на присутствие ангела-хранителя в помещении. Обращайте внимание на вспышки света, которые внезапно появляются и так же исчезают. Они должны нести после себя чувство покоя, уюта.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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