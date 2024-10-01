Как быстро заточить нож от блендера в домашних условиях: 3 лучших способа

Лайфхак с яичной скорлупой может показаться несколько странным, но таким способом можно отлично справиться с проблемой.

Со временем ножи блендера или кофемолки становятся не столь острыми, как сразу после покупки. А чтобы бытовая техника хорошо работала, ножи нужно периодически затачивать. Однако специалистов искать не торопитесь, это можно быстро сделать в домашних условиях. С таким простым процессом справится каждая хозяйка.

Чем лучше заточить ножи блендера в домашних условиях

Чтобы заточить нож кофемолки или блендера, не обязательно разбирать приборы, можно сделать это гораздо проще. Каждый из этих трех способов отлично справится с проблемой без вмешательства мастера.

Соль. Ножи блендера и кофемолки снова станут острыми, если два раза в месяц измельчать кухонную крупнозернистую соль. И ножи бытовых устройств будут оставаться постоянно острыми, не будет потребности обращаться к специалистам.

Ножи блендера и кофемолки снова станут острыми, если два раза в месяц измельчать кухонную крупнозернистую соль. И ножи бытовых устройств будут оставаться постоянно острыми, не будет потребности обращаться к специалистам. Яичная скорлупа. Перед использованием промойте и просушите скорлупу от куриных яиц. Затем положите ее в чашу блендера и включите прибор на три минуты, выключите прибор, аккуратно проверьте нож. Если он заточился плохо, повторите процедуру еще раз.

Перед использованием промойте и просушите скорлупу от куриных яиц. Затем положите ее в чашу блендера и включите прибор на три минуты, выключите прибор, аккуратно проверьте нож. Если он заточился плохо, повторите процедуру еще раз. Точильный камень. Надо взять деревянную доску, положить на нее лезвие и проводить по нему 2-3 раза вверх и вниз точильным камнем, чтобы нож затачивался равномерно.

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