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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
21
Время на прочтение
1 мин

Как посеять морковь для скорого всхода: советы и лайфхаки от экспертов

Знали ли вы, что прореживание моркови можно избежать еще на этапе посадки?

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Как посеять морковь

Посев моркови / © Pexels

Классический метод высева семян моркови часто приводит к всходам, которые затем приходится прореживать. Но есть более простой способ — посадка на туалетной бумаге!

Как посадить морковь на бумаге?

  1. Подготовка лент — отрежьте длинные полоски туалетной бумаги, сложите их вдвое и разрежьте пополам. Разверните так, чтобы две части оставались вместе.

  2. Фиксируем семена — зубочисткой размещаем зернышки на клейкие капли.

  3. Сеем без хлопот — после высыхания ленты раскладываем в бороздки, увлажняем и присыпаем землей.

Почему это эффективно?

  • Семена расположены равномерно — не нужно прореживать.

  • Бумага разлагается в грунте, не мешая росту.

  • Экономит время и силы.

Идеальные условия для моркови

  • Место: солнечный участок без тени.

  • Срок посадки: апрель-май, когда почва прогреется до +8°C.

Секреты крупных корнеплодов

  • Глубокое рыхление почвы.

  • Стабильный полив (особенно в первые недели).

  • Отсутствие свежего навоза (его вносят за год до посадки).

Раньше мы рассказывали, чем удобрять чеснок весной.

Дата публикации
Количество просмотров
21
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