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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
1 хв

Як посіяти моркву для швидкого сходу: поради та лайфгаки від експертів

Чи знали ви, що прорідження моркви можна уникнути ще на етапі посадки?

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Як посіяти моркву

Посів моркви / © Pexels

Класичний метод висіву насіння моркви часто призводить до сходів, які потім доводиться проріджувати. Але є простіший спосіб — посадка на туалетному папері!

Як посадити моркву на папері?

  1. Підготовка стрічок — відріжте довгі смужки туалетного паперу, складіть їх удвічі та розріжте навпіл. Розгорніть так, щоб дві частини залишалися разом.

  2. Фіксуємо насіння — зубочисткою розміщуємо зернятка на клейкі краплі.

  3. Сіємо без клопоту — після висихання стрічки розкладаємо у борозенки, зволожуємо й присипаємо землею.

Чому це ефективно?

  • Насіння розташоване рівномірно — не потрібно проріджувати.

  • Папір розкладається у ґрунті, не заважаючи росту.

  • Економить час і сили.

Ідеальні умови для моркви

  • Місце: сонячна ділянка без тіні.

  • Термін посадки: квітень–травень, коли ґрунт прогріється до +8°C.

Секрети великих коренеплодів

  • Глибоке розпушування ґрунту.

  • Стабільний полив (особливо в перші тижні).

  • Відсутність свіжого гною (його вносять за рік до посадки).

Раніше ми розповідали, чим удобрювати часник навесні.

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