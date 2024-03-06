Как рассчитать, когда сажать семена на рассаду

Как определить сроки посева семян на рассаду
Обычно хозяйки еще зимой покупают семена, готовясь к посевной поре. Многих беспокоит вопрос, когда нужно сеять на рассаду, чтобы получить обильный урожай.
Большинство цветущих культур, редис, свеклу, морковь и репу можно посеять на рассаду в начале февраля. А если посадить в это время теплолюбивые овощи, такие как томаты, перец, огурцы, капусту, бахчевые культуры, рассада перерастет и привыкнет к тепличным условиям. В открытом грунте она будет чувствовать себя плохо, болеть и плохо родить.
Огородники в таких случаях часто жалуются на качество семян, хотя в действительности дело в неправильных сроках посева.
Чтобы этого не произошло, производители семян предоставляют информацию на упаковке семян относительно сроков прорастания семян, возрасте рассады перед высадкой в открытый грунт и т.д. Этой информацией нужно воспользоваться, чтобы рассчитать дату посева.
Как самостоятельно рассчитать, когда сеять семена на рассаду
Специалисты для этого предлагают такую универсальную формулу посева семян на рассаду: D = А + В + С, где:
- D – количество суток от посева семян на рассаду до высадки саженцев в грунт.
- А – число суток от посева семян до момента появления всходов.
- В – число суток от лестницы до пикировки саженцев.
- С – число суток до высадки рассады в открытую почву (в теплицу).
Расчет по этой формуле поможет точнее рассчитать сроки посева, ведь в разных регионах почва может прогреваться по разному, и всходы появляются также в разные сроки.
Например, в степи и лесостепи почва прогревается на 1,5-2 недели раньше, чем на полесье. Для северных регионов с учетом более холодной зимы и позднего прогрева почвы дату посева семян нужно передвинуть вперед. Ранние томаты в степи следует сеять в конце февраля, на полесье – 5-20 марта, в лесостепи – 1-15 марта. Раннюю белокочанную капусту и цветную капусту в степи можно сажать уже 20-30 января, в лесостепи – 20 января – 10 февраля, а на полесье – в феврале и до 15 марта.
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