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Как рассчитать, когда сажать семена на рассаду

Как рассчитать, когда сажать семена на рассаду

Когда сеять семена на рассаду

Как определить сроки посева семян на рассаду

Обычно хозяйки еще зимой покупают семена, готовясь к посевной поре. Многих беспокоит вопрос, когда нужно сеять на рассаду, чтобы получить обильный урожай.

Большинство цветущих культур, редис, свеклу, морковь и репу можно посеять на рассаду в начале февраля. А если посадить в это время теплолюбивые овощи, такие как томаты, перец, огурцы, капусту, бахчевые культуры, рассада перерастет и привыкнет к тепличным условиям. В открытом грунте она будет чувствовать себя плохо, болеть и плохо родить.

Огородники в таких случаях часто жалуются на качество семян, хотя в действительности дело в неправильных сроках посева.

Чтобы этого не произошло, производители семян предоставляют информацию на упаковке семян относительно сроков прорастания семян, возрасте рассады перед высадкой в открытый грунт и т.д. Этой информацией нужно воспользоваться, чтобы рассчитать дату посева.

Как самостоятельно рассчитать, когда сеять семена на рассаду

Специалисты для этого предлагают такую универсальную формулу посева семян на рассаду: D = А + В + С, где:

  • D – количество суток от посева семян на рассаду до высадки саженцев в грунт.
  • А – число суток от посева семян до момента появления всходов.
  • В – число суток от лестницы до пикировки саженцев.
  • С – число суток до высадки рассады в открытую почву (в теплицу).

Расчет по этой формуле поможет точнее рассчитать сроки посева, ведь в разных регионах почва может прогреваться по разному, и всходы появляются также в разные сроки.

Например, в степи и лесостепи почва прогревается на 1,5-2 недели раньше, чем на полесье. Для северных регионов с учетом более холодной зимы и позднего прогрева почвы дату посева семян нужно передвинуть вперед. Ранние томаты в степи следует сеять в конце февраля, на полесье – 5-20 марта, в лесостепи – 1-15 марта. Раннюю белокочанную капусту и цветную капусту в степи можно сажать уже 20-30 января, в лесостепи – 20 января – 10 февраля, а на полесье – в феврале и до 15 марта.

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