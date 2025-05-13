Как сохранить редиску от трещин: основные советы для огородников

Редис

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Редис — один из самых ожидаемых весенних овощей на украинских грядках. Но многие огородники сталкиваются с проблемой растрескивания корнеплодов, что портит вид и вкус урожая.

Об этом пишет agroreview.com.

Главная причина — неравномерный полив, особенно после длительных периодов засухи. Чрезмерное увлажнение после дефицита влаги влечет за собой стресс у растений, из-за чего они деформируются.

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Еще один фактор — задержка со сбором. Перезрелая редис становится деревянистой и часто трескается. Важную роль играет и состав почвы: избыток азотных удобрений активизирует рост ботвы, но угнетает развитие самих корнеплодов.

Чтобы сохранить качество овоща, агрономы советуют:

Совершать равномерный, умеренный полив — лучше частый, но дозированный, а не обильный одноразовый;

Собирать редиску вовремя, не допуская ее перезревания;

Выбирать удобрения со сбалансированным составом, избегая избытка азота;

Регулярно разрыхлять почву после дождей или полива;

Соблюдать оптимальную густоту посева.

Кроме агротехники, важно правильно выбирать семена. Современные селекционные сорта редиса обладают повышенной стойкостью к колебаниям температуры и влажности. Именно поэтому производители часто указывают в характеристиках сорта, устойчив ли он к растрескиванию.

Напомним, ранее мы писали, зачем опытные хозяева рассыпают соду на огороде.

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