Зеленые глаза встречаются довольно редко, по разным оценкам, только у 2-4% людей в мире. Эзотерики убеждены: эта редкость не случайна, а сама природа вроде бы наделила владельцев зеленых глаз особой энергетикой. Они обладают мощной силой, проявляющейся в интуиции, способности читать людей и влиять на события вокруг.

Усиленная интуиция и внутренний компас. Эзотерики считают, что люди с зелеными глазами обладают уникальной интуицией. Они тонко чувствуют намерения других, часто чувствуют события еще до того, как они происходят. В чем сила этих людей: считывают эмоции собеседника, чувствуют ложь или скрытые мотивы, быстро ориентируются в сложных ситуациях. Владельцы зеленых глаз нередко принимают решение так, будто получают подсказку «сверху».

Яркая харизма и умение влиять на других. Владельцам зеленых глаз приписывают особое очарование — харизму, работающую без слов. Эзотерики утверждают, что такие люди излучают мягкую, но сильную энергию, могут быстро устанавливать контакты, способны влиять на настроение других. Это объясняют сочетанием свободы и эмоций, закодированных в зеленом цвете.