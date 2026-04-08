Когда и чем обработать абрикос и персик от монилиоза весной: важно не пропустить первое опрыскивание

Первая обработка от монилиоза.

Монилиоз является одной из самых коварных болезней косточковых деревьев, поскольку грибок проникает внутрь растения непосредственно через цветок в момент распускания бутонов. Если не провести своевременную обработку, инфекция за считанные дни поражает скелетные ветви, что впоследствии приводит к их высыханию и активному истечению смолы.

Когда проводить первую обработку от монилиоза: ориентир по фазе развития

Многие садоводы ошибочно считают первой обработкой ранневесеннее опрыскивание бордоской смесью по спящим почкам. На самом деле это всеобщая профилактика, тогда как целенаправленная борьба с монилиозом начинается позже.

Как утверждают опытные садоводы, главным сигналом к действию является фаза белого бутона для абрикоса и розового бутона для персика. Это момент, когда цветочные почки уже набухли, и сквозь чешуйки становятся заметными лепестки будущего цветка, но сам цветок еще не раскрылся. Именно в это время грибок готовится к атаке.

Если на дереве есть хотя бы несколько бутонов, которые начали открываться раньше других, медлить нельзя — болезнь может пройти внутрь ветки буквально за один день.

Чем обрабатывать деревья от монилиоза: выбор препаратов зависит от погоды

Выбор фунгицида для первой обработки напрямую зависит от температурного режима в вашем регионе. Поскольку весенняя погода изменчива, важно учитывать следующее.

Если весна прохладная, лучшим выбором являются препараты системного действия, работающие в холодную погоду, например, Хорус или Ревиона. Они эффективно поглощаются тканями дерева даже при невысоких плюсовых показателях и обеспечивают надежную защиту в ночные похолодания.

Если температура воздуха поднимается выше +20°C (как часто бывает в центральных регионах Украины), выбор препаратов значительно шире. Однако даже в теплые ночи специалисты советуют не медлить, ведь быстрое распускание цветов открывает путь для инфекции.

Одним из самых надежных средств для температурного режима более 20°C является препарат «Скор» или его аналоги на основе дифеноконазола. Это вещество лучше всего проявляет свои защитные и лечебные свойства именно в теплую погоду, быстро поглощаясь бутонами и листьями. Также высокую эффективность показывает препарат «Магникур Сенсейшн» (бывшее название «Луна Сэнсейшн»), сочетающий два действующих вещества для комплексной блокировки дыхания грибка и прерывания его жизненного цикла.

Как обрабатывать деревья

Первая обработка считается самой важной во всей весенней схеме, поскольку она создает защитный барьер еще до массового цветения. Каждую ветвь, особенно скелетные части, нужно опрыскивать очень тщательно. Часто цветы появляются непосредственно на толстых основных ветвях, если такой цветок заболеет, грибок моментально попадает в сердцевину дерева, что летом проявится в виде камедетеча (выделение смолы).

Своевременное вмешательство именно в фазе бутонизации позволяет предупредить развитие манилиального ожога, которое позже, когда листья начнут сохнуть, остановить будет практически невозможно. Соблюдение этих сроков — это не просто совет, а необходимое условие для долголетия вашего сада и стабильного урожая, считают эксперты.