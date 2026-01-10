- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 2365
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 10 января: какая ее мощность
Воздействие корональной дыры уменьшается.
Сегодня, 12 января, активность Солнца ослабит магнитную бурю среднего уровня. Она соответствует К-индексу 4.
Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.
Накануне скорость солнечного ветра увеличилась, поскольку ожидаемый скоростной поток корональной дыры стал геоэффективным. Впрочем, геомагнитная активность приглушилась. Солнечный ветер показывает признаки начала убывания.
Магнитные бури способны оказывать влияние на наше самочувствие. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые люди и имеющие хронические болезни.