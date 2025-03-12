Магнитная буря 12 марта: чего ожидать от солнечной активности

В среду, 12 марта, в Украине ощутимо ослабеет геомагнитная активность. Ожидается магнитная буря с К-индексом 4 (желтый уровень).

Об этом сообщает meteoagent, мониторящий солнечную активность и колебания магнитного поля Земли.

Отметим, что практически с начала этого месяца была повышена солнечная активность. В частности, в течение 8-10 марта она была красного уровня. 11 марта она опустилась к К-индексу 5 (красный) к К-индексу 4 (желтый).

Магнитная буря 12 марта. Фото: meteoagent.

Несмотря на то, что сегодня геомагнитная буря утихнет, но она может все равно оставаться ощутимой. У людей может возникать головная боль, слабость, повышенная усталость, а также – проблемы со сном. Также может ощущаться раздражительность, тревожность, понижение концентрации и внимания.

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