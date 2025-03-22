Магнитная буря 22 марта: какая будет ее активность

В субботу, 22 марта, активность солнца уменьшится до желтого уровня – к К-индексу 4. Это соответствует средним магнитным бурям.

Об этом стало известно из ресурса meteoagent.

Заметим, что почти с начала марта солнечная активность была высокой, а магнитные бури – достаточно мощными. Специалисты фиксировали красный уровень опасности. Впрочем, накануне магнитная буря ослабла и опустилась до желтого уровня.

Заметим, хоть активность Солнца снизилась, но метеозависимые люди будут испытывать легкое ухудшение самочувствия. В частности, головная боль, головокружение, тошнота или усталость. Также в зоне риска имеют хронические заболевания.

Магнитная буря 22 марта. Фото: meteoagent.

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