Магнітна буря 22 березня: яка буде її активність

Магнітні коливання будуть середньої інтенсивності.
У суботу, 22 березня, активність сонця зменшиться до жовтого рівня - до К-індексу 4. Це відповідає середнім магнітнім бурям.
Про це стало відомо з ресурсу meteoagent.
Зауважимо, що майже від початку березня сонячна активність була високою, а магнітні бурі - досить потужними. Фахівці фіксували червоний рівень небезпеки. Втім, напередодні магнітна буря послабшала і опустилася до жовтого рівня.
Зауважимо, хоч активність Сонця зменшилася, але метеозалежні люди відчуватимуть легке погіршення самопочуття. Зокрема, головний біль, запаморочення, нудоту чи втому. Також у зоні ризику ті, хто має хронічні захворювання.
Читайте також:
- Гороскоп на 22 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли можуть розкритися таємниці
- Коли Вербна неділя 2025 року за новим календарем: що це за свято, які традиції існують
- Гороскоп кохання на квітень 2025 року