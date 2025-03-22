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Магнітна буря 22 березня: яка буде її активність

Магнітна буря 22 березня: яка буде її активність

Магнітна буря. / Фото: Credits

Магнітні коливання будуть середньої інтенсивності.

У суботу, 22 березня, активність сонця зменшиться до жовтого рівня - до К-індексу 4. Це відповідає середнім магнітнім бурям.

Про це стало відомо з ресурсу meteoagent.

Зауважимо, що майже від початку березня сонячна активність була високою, а магнітні бурі - досить потужними. Фахівці фіксували червоний рівень небезпеки. Втім, напередодні магнітна буря послабшала і опустилася до жовтого рівня. 

Зауважимо, хоч активність Сонця зменшилася, але метеозалежні люди відчуватимуть легке погіршення самопочуття. Зокрема, головний біль, запаморочення, нудоту чи втому. Також у зоні ризику ті, хто має хронічні захворювання. 

Магнітна буря 22 березня. Фото: meteoagent. / ©
Магнітна буря 22 березня. Фото: meteoagent.

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