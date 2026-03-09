- Дата публикации
Магнитная буря 9 марта: какова будет ее мощность
Геомагнитная активность продолжает быть спокойно.
В понедельник, 9 марта, специалисты прогнозируют слабую солнечную активность. Магнитная буря ожидается с К-индексом 3,7 (зеленый уровень).
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра постепенно снизилась до уровня фона. Несмотря на эту тенденцию к ослаблению, активные изолированные интервалы могут все еще встречаться до конца прогноза.
Впрочем, отметим, что этот прогноз предварительный. Поэтому уже к концу суток прогноз может измениться – как усилиться, так и уменьшиться.