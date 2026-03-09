Магнитная буря 9 марта: какова будет ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

В понедельник, 9 марта, специалисты прогнозируют слабую солнечную активность. Магнитная буря ожидается с К-индексом 3,7 (зеленый уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра постепенно снизилась до уровня фона. Несмотря на эту тенденцию к ослаблению, активные изолированные интервалы могут все еще встречаться до конца прогноза.

Магнитная буря. Фото: Мeteoagent

Впрочем, отметим, что этот прогноз предварительный. Поэтому уже к концу суток прогноз может измениться – как усилиться, так и уменьшиться.