Магнітна буря 9 березня: яка буде її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

У понеділок, 9 березня, фахівці прогнозують слабку сонячну активність. Магнітна буря очікується з К-індексом 3,7 (зелений рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру поступово знизилася до фонових рівнів. Незважаючи на цю тенденцію до послаблення, активні ізольовані інтервали можуть все ще траплятися до кінця прогнозу.

Реклама

Магнітна буря. Фото: Мeteoagent

Втім, зазначимо, що цей прогноз попередній. Тому вже до кінця доби прогноз може змінитися - як посилитися, так і зменшитися.