- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 213
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 9 березня: яка буде її потужність
Геомагнітна активність продовжує бути спокійною.
У понеділок, 9 березня, фахівці прогнозують слабку сонячну активність. Магнітна буря очікується з К-індексом 3,7 (зелений рівень).
Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру поступово знизилася до фонових рівнів. Незважаючи на цю тенденцію до послаблення, активні ізольовані інтервали можуть все ще траплятися до кінця прогнозу.
Втім, зазначимо, що цей прогноз попередній. Тому вже до кінця доби прогноз може змінитися - як посилитися, так і зменшитися.