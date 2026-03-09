ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 9 березня: яка буде її потужність

Геомагнітна активність продовжує бути спокійною.

Магнітна буря.

У понеділок, 9 березня, фахівці прогнозують слабку сонячну активність. Магнітна буря очікується з К-індексом 3,7 (зелений рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру поступово знизилася до фонових рівнів. Незважаючи на цю тенденцію до послаблення, активні ізольовані інтервали можуть все ще траплятися до кінця прогнозу.

Магнітна буря. Фото: Мeteoagent

Втім, зазначимо, що цей прогноз попередній. Тому вже до кінця доби прогноз може змінитися - як посилитися, так і зменшитися.

