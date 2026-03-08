Церковный праздник 9 марта / © Pixabay

Реклама

Завтра, 9 марта, в православном календаре день памяти святых 40 мучеников Севастийских. События происходили в городе Севастия (ныне Севастополь в Армении, по некоторым источникам в Каппадокии), во время жестоких гонений на христиан. 40 солдат, служа в римском легионе, отказались приносить жертвы языческим богам, сохранив веру в Единого Бога. Их стойкость заметили даже римские чиновники, но, несмотря на многочисленные просьбы отступиться, они остались верны Христу.

По легенде, мучеников бросили в замерзшее озеро, привязав их ко льду так, что ноги касались холодной воды, а тела подвергались сильному морозу. Ночью они молились, и некоторые христиане, наблюдавшие за ними с берега, свидетельствовали об их сверхъестественных терпениях и мужестве. К утру 39 мучеников умерли от холода, а один по легенде от страха или сомнения отступил и предал веру, однако вскоре раскаялся и был похоронен вместе с другими.

Святые 40 мучеников Севастийских стали символом веры, стойкости и братской любви. Их почитают как защитников от духовных соблазнов, а также как покровителей воинов и военных.

Реклама

Приметы 9 марта

Народные приметы 9 марта / © pexels.com

Солнечная погода 9 марта — весна будет ранней, теплой и солнечной.

Снегопад или метель — еще долго будет держаться холодная погода, весна будет поздней.

Ясно небо на рассвете — до сухой и теплой весны, на урожайность это тоже положительный знак.

Что завтра нельзя делать

По народным приметам 9 марта считается днем, когда лучше воздержаться от любой физической работы. Не советуют заниматься уборкой в доме, стиркой, рукоделием или ремеслом. Также не стоит брать или давать деньги взаймы, чтобы избежать непредвиденных проблем и финансовых потерь.

Что можно делать завтра

В православной традиции в этот день чествуют сорок мучеников Севастийских. К ним обращаются с молитвами об укреплении веры и мужества, о терпении в испытаниях и способности достойно пережить трудности, голод и холод. Святые помогают преодолеть отчаяние, печаль и депрессию. Также их просят защитить во время исполнения воинского долга, а женщины молятся, чтобы сорок мучеников оберегали их мужей и сыновей в бою.