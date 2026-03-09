Астрологический прогноз на 9 марта

Орел / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день — и это логично в понедельник — несет мощный заряд энергии, благодаря которому нам по силам любое — как профессиональный, так и хозяйственно-бытовой — дело.

Символ дня: Парящий Орел.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, яшма.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: нельзя напрягать глаза, читая при плохом освещении.

Питание дня: можно ограничивать себя в питании — начинать любую диету, поститься и голодать.

Стрижка дня: стрижку нужно делать только в случае крайней необходимости.

Дачные работы дня: нельзя допускать повреждений корневой системы садовых растений.

Магия и мистика дня: можно совершать обряды и ритуалы, использующие магические свойства полудрагоценных камней.

Сны дня: сны могут многое прояснить в нашем прошлом и и объяснить, как оно влияет на настоящее и будущее.

Табу дня: необходимо опасаться даже небольшой высоты — она может бть опасна для жизни и здоровья.

Цитата дня: «Невозможность — это всего лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди» (Мохаммед Али).

