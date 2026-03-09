- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 9 марта
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день — и это логично в понедельник — несет мощный заряд энергии, благодаря которому нам по силам любое — как профессиональный, так и хозяйственно-бытовой — дело.
Символ дня: Парящий Орел.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, яшма.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: нельзя напрягать глаза, читая при плохом освещении.
Питание дня: можно ограничивать себя в питании — начинать любую диету, поститься и голодать.
Стрижка дня: стрижку нужно делать только в случае крайней необходимости.
Дачные работы дня: нельзя допускать повреждений корневой системы садовых растений.
Магия и мистика дня: можно совершать обряды и ритуалы, использующие магические свойства полудрагоценных камней.
Сны дня: сны могут многое прояснить в нашем прошлом и и объяснить, как оно влияет на настоящее и будущее.
Табу дня: необходимо опасаться даже небольшой высоты — она может бть опасна для жизни и здоровья.
Цитата дня: «Невозможность — это всего лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди» (Мохаммед Али).
