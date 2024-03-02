Моментальный лифтинг-эффект: стрижки, которые помогают омолодиться после 50 лет

Говорят, у каждого возраста есть своя прическа. Давайте разбираться, какие стрижки подходят для женщин 50-60 лет?

Стилисты рекомендуют после 50 лет соблюдать основное правило: волосы не должны быть ниже линии челюсти. Поэтому мы подобрали для вас пять идеальных вариантов, которые стоит испытать уже этой весной.

Шегги с тонкой челкой

Ультрамодная прическа шегги отлично подходит женщинам за 50 лет. Однако здесь важно придерживаться определенных условий: длина максимум до плеча и отсутствие густой челки, которая испортит весь вид.

Более того, шегги считается малоприхотливой стрижкой. Чтобы она идеально "легла" нужно всего лишь высушить волосы и максимум обработать их муссом, чтобы пряди получили необходимую текстуру.

Пикси

С первого взгляда озорная, но довольно элегантная прическа – она лучше подходит женщинам после 50 лет. Здесь также следует помнить одно важное правило: не нужно делать ультракороткую стрижку, потому что она максимально откроет лицо, чем только подчеркнет морщинки. А еще такой "мальчишеский" стиль подходит далеко не всем зрелым дамам.

Оптимальным вариантом для женщины после 50 лет являются пикси с удлиненными прядями у висок или воздушной челкой. Визуально такая стрижка сделает волосы более густыми. А еще она не требует много времени на вложение.

Каре до плеч

Какие стрижки омолаживаются после 50 лет / Фото: Pexels

Если вы пока не готовы сильно отстригать свои волосы, можете попробовать каре до плеч. Эта стрижка подходит всем без исключения. Главное – правильно ее вкладывать.

Каре можно носить как прямым (оптимально для овальной формы лица), так и волнами (хорошо маскирует возрастные изменения и морщины, а также скрывает массивные щеки и подбородок).

Боб-каре

Эта прическа вобрала в себя все то самое лучшее, что у нее классические прообразы — каре и боб. Пряди, которые падают на скулы, помогут скрыть морщинки у глаз и неровный овал лица. А если вы не боитесь экспериментов, можете попробовать ассиметричную вариацию стрижки.

Боб-каре очень легко укладывать – достаточно всего лишь поднять с помощью круглой щетки-брашинга в теменной и затылочной зонах.

Многослойный боб

С возрастом волосы становятся тоньше и исправить этот недостаток помогает именно эта прическа. Главная отличительная черта стрижки – по всей длине делаются пряди разной длины, что в конечном итоге придает визуальный объем.

Лучше всего многослойный боб укладывать волнами с помощью плойки или утюга с большой насадкой. А если времени совсем нет, достаточно текстурировать пряди муссом или гелем.

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