Моментальный лифтинг-эффект: стрижки, которые помогают омолодиться после 50 лет

Говорят, у каждого возраста есть своя прическа. Давайте разбираться, какие стрижки подходят для женщин 50-60 лет?
Стилисты рекомендуют после 50 лет соблюдать основное правило: волосы не должны быть ниже линии челюсти. Поэтому мы подобрали для вас пять идеальных вариантов, которые стоит испытать уже этой весной.
Шегги с тонкой челкой
Ультрамодная прическа шегги отлично подходит женщинам за 50 лет. Однако здесь важно придерживаться определенных условий: длина максимум до плеча и отсутствие густой челки, которая испортит весь вид.
Более того, шегги считается малоприхотливой стрижкой. Чтобы она идеально "легла" нужно всего лишь высушить волосы и максимум обработать их муссом, чтобы пряди получили необходимую текстуру.
Пикси
С первого взгляда озорная, но довольно элегантная прическа – она лучше подходит женщинам после 50 лет. Здесь также следует помнить одно важное правило: не нужно делать ультракороткую стрижку, потому что она максимально откроет лицо, чем только подчеркнет морщинки. А еще такой "мальчишеский" стиль подходит далеко не всем зрелым дамам.
Оптимальным вариантом для женщины после 50 лет являются пикси с удлиненными прядями у висок или воздушной челкой. Визуально такая стрижка сделает волосы более густыми. А еще она не требует много времени на вложение.
Каре до плеч
Если вы пока не готовы сильно отстригать свои волосы, можете попробовать каре до плеч. Эта стрижка подходит всем без исключения. Главное – правильно ее вкладывать.
Каре можно носить как прямым (оптимально для овальной формы лица), так и волнами (хорошо маскирует возрастные изменения и морщины, а также скрывает массивные щеки и подбородок).
Боб-каре
Эта прическа вобрала в себя все то самое лучшее, что у нее классические прообразы — каре и боб. Пряди, которые падают на скулы, помогут скрыть морщинки у глаз и неровный овал лица. А если вы не боитесь экспериментов, можете попробовать ассиметричную вариацию стрижки.
Боб-каре очень легко укладывать – достаточно всего лишь поднять с помощью круглой щетки-брашинга в теменной и затылочной зонах.
Многослойный боб
С возрастом волосы становятся тоньше и исправить этот недостаток помогает именно эта прическа. Главная отличительная черта стрижки – по всей длине делаются пряди разной длины, что в конечном итоге придает визуальный объем.
Лучше всего многослойный боб укладывать волнами с помощью плойки или утюга с большой насадкой. А если времени совсем нет, достаточно текстурировать пряди муссом или гелем.
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