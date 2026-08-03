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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Мужчины тоже страдают послеродовой депрессией: какие симптомы

Ученые выяснили, когда послеродовая депрессия у мужчин проявляется чаще всего.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Человек

Человек / © Pexels

Послеродовая депрессия затрагивает не только матерей, но и мужчин, причем состояние психического здоровья отцов может больше ухудшиться не сразу после рождения, а ближе к концу первого года жизни малыша. Согласно исследованию с участием более миллиона человек, это расстройство может поражать каждого десятого отца, хотя симптомы у мужчин часто выглядят совсем иначе.

Об этом сообщило издание Egeszsegkalauz .

Что показало исследование

Работа ученых из Каролинского института в Швеции и Сычуанского университета в Китае охватывала данные шведских отцов со средним возрастом 33,8 лет за период с 2003 по 2021 год. Исследователи выявили неожиданную тенденцию: во время беременности и первые месяцы после родов у мужчин реже диагностировали депрессию или стрессовые расстройства, чем в период до рождения ребенка.

Однако этот защитный эффект оказался временным. К концу первого года жизни ребенка частота депрессий и стрессовых расстройств у мужчин оказалась примерно на 30 процентов выше по сравнению с периодом до зачатия.

«Родительство связано с рядом факторов, постепенно усиливающих психологический стресс. К ним относятся хроническое недосыпание, увеличение финансовых обязанностей и временное снижение эмоциональной близости и общения в отношениях», — отметил соавтор исследования, исследователь Каролинского института Цзин Чжоу.

По оценкам экспертов, примерно каждый десятый отец сталкивается с послеродовой депрессией, хотя официальный диагноз получает лишь часть из них. При этом риск значительно возрастает, если послеродовой депрессией страдает и мать — в таких случаях вероятность поражения отца приближается к 50 процентам.

Американский психолог Бретт А. Биллер отмечает, что этому способствуют и биологические факторы: в начале отцовства у мужчин происходят гормональные изменения (снижение уровня тестостерона на фоне повышения эстрогена и кортизола), делающие их более уязвимыми к депрессии и тревоге.

Кто в зоне риска и как проявляется расстройство

Специалисты отмечают, что послеродовая депрессия у мужчин часто имеет совсем другие симптомы, чем у женщин. Вместо глубокой печали или плача мужчины становятся раздражительными, легко сердятся, проявляют нетерпение или пытаются проводить меньше времени дома, работая сверхурочно или злоупотребляя алкоголем.

Из-за этого окружение часто воспринимает состояние как обычную усталость или стресс. К физическим проявлениям относятся хроническая усталость, головная боль, проблемы с пищеварением и утрата интереса к прежним хобби.

Факторы, повышающие риск:

  • Наличие депрессии или тревоги в анамнезе;

  • Послеродовая депрессия у партнерши;

  • Постоянная нехватка сна;

  • Дефицит поддержки от семьи или друзей;

  • Конфликты в отношениях;

  • Финансовая нестабильность или рабочий стресс;

  • Преждевременные роды или проблемы со здоровьем у ребенка.

Исследователи отмечают, что из-за социальных ожиданий и стремлений поддержать партнершу мужчины часто скрывают свои проблемы. Однако нелеченная депрессия оказывает негативное влияние на отношения в семье и психологическое развитие ребенка. При появлении постоянных симптомов в течение по меньшей мере двух недель специалисты советуют обращаться к врачу, психологу или психиатру.

Напомним, проснуться уже уставшими, часами не находить сил подняться с постели, испытывать безнадежность еще до начала нового дня — знакомое многим ощущение. Разберемся, почему именно утром симптомы угнетенного настроения могут быть самыми сильными и какие простые привычки помогают сделать начало дня гораздо легче.

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Дата публикации
Количество просмотров
89
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