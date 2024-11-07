Названы три привычки людей, живущих более 100 лет

Чтобы прожить долгую и активную жизнь, психологи и врачи рекомендуют придерживаться этих трех простых правил.
Ученые провели исследования и обнаружили те вещи, которые помогают людям прожить сто лет и более. Эти простые привычки помогают сохранить крепкое здоровье и жизненный тонус на протяжении многих лет.
Что нужно делать, чтобы прожить более 100 лет
- Положительное мышление и активное общение. Психологи, прежде всего, рекомендуют оставаться в положительном настроении и сохранять социальную активность даже после выхода на пенсию. Пожилым людям крайне важно иметь хорошие отношения с родными и друзьями, заниматься какими-то интересными вещами, приобщиться к общественной деятельности. Такой активный образ жизни поможет чувствовать себя важными и избежать депрессии, прямо влияющей на ухудшение самочувствия.
- Физическая активность. Одной из основных привычек долгожителей является физическая активность. Это могут быть долгие прогулки, простая утренняя зарядка или спортивная ходьба. Физические упражнения помогают поддерживать мышцы в тонусе, укрепляют сердце и сосуды, сохраняют гибкость суставов. К тому же простые упражнения стимулируют выработку гормона счастья, который улучшает настроение и помогает бороться со стрессом и тревожностью.
- Сбалансированное питание. Врачи рекомендуют уже после пятидесяти лет внимательно относиться к своему рациону. Он должен содержать ту пищу, которая будет насыщать организм, будет легкой для переваривания и будет содержать необходимые питательные вещества. Это должны быть овощи, фрукты, каши, нежирные виды мяса, рыба, цельнозерновой хлеб. Важно избегать чрезмерного употребления алкоголя, спонтанных перекусов и переедания.
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