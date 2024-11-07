Названы три привычки людей, живущих более 100 лет

Чтобы прожить долгую и активную жизнь, психологи и врачи рекомендуют придерживаться этих трех простых правил.

Ученые провели исследования и обнаружили те вещи, которые помогают людям прожить сто лет и более. Эти простые привычки помогают сохранить крепкое здоровье и жизненный тонус на протяжении многих лет.

Что нужно делать, чтобы прожить более 100 лет

Положительное мышление и активное общение. Психологи, прежде всего, рекомендуют оставаться в положительном настроении и сохранять социальную активность даже после выхода на пенсию. Пожилым людям крайне важно иметь хорошие отношения с родными и друзьями, заниматься какими-то интересными вещами, приобщиться к общественной деятельности. Такой активный образ жизни поможет чувствовать себя важными и избежать депрессии, прямо влияющей на ухудшение самочувствия.

Психологи, прежде всего, рекомендуют оставаться в положительном настроении и сохранять социальную активность даже после выхода на пенсию. Пожилым людям крайне важно иметь хорошие отношения с родными и друзьями, заниматься какими-то интересными вещами, приобщиться к общественной деятельности. Такой активный образ жизни поможет чувствовать себя важными и избежать депрессии, прямо влияющей на ухудшение самочувствия. Физическая активность. Одной из основных привычек долгожителей является физическая активность. Это могут быть долгие прогулки, простая утренняя зарядка или спортивная ходьба. Физические упражнения помогают поддерживать мышцы в тонусе, укрепляют сердце и сосуды, сохраняют гибкость суставов. К тому же простые упражнения стимулируют выработку гормона счастья, который улучшает настроение и помогает бороться со стрессом и тревожностью.

Одной из основных привычек долгожителей является физическая активность. Это могут быть долгие прогулки, простая утренняя зарядка или спортивная ходьба. Физические упражнения помогают поддерживать мышцы в тонусе, укрепляют сердце и сосуды, сохраняют гибкость суставов. К тому же простые упражнения стимулируют выработку гормона счастья, который улучшает настроение и помогает бороться со стрессом и тревожностью. Сбалансированное питание. Врачи рекомендуют уже после пятидесяти лет внимательно относиться к своему рациону. Он должен содержать ту пищу, которая будет насыщать организм, будет легкой для переваривания и будет содержать необходимые питательные вещества. Это должны быть овощи, фрукты, каши, нежирные виды мяса, рыба, цельнозерновой хлеб. Важно избегать чрезмерного употребления алкоголя, спонтанных перекусов и переедания.

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