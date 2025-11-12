Почему апельсины продают в красных сетках — не поймайтесь на эту хитрость

Апельсины / © Pixabay

Упаковка апельсинов в оранжевые сетки в супермаркетах является хитрым трюком, чтобы обмануть впечатления покупателей.

Об этом пишет IFL Science.

Дело в том, что красная или оранжевая пластиковая сетка помогает создать впечатление, что апельсиновая кожура имеет насыщенный оранжевый цвет. Таким образом фрукт всегда будет выглядеть в глазах покупателей более сочным и привлекательным.

Даже если апельсин немного зеленоватый, сетка будет придавать ему более спелый вид, смягчая зеленый оттенок и усиливая оранжевый.

По тому же принципу лимоны кладут в желтые сетки, чтобы подчеркнуть их естественный оттенок.

В основе такого принципа лежит так называемая иллюзия конфетти, которая показывает, что восприятие цвета человеком очень зависит от окружающего контекста. Для того чтобы продемонстрировать такую оптическую иллюзию, обычно нейтрально окрашенный слой помещают в сетку из разноцветных линий. Когда линии одного цвета появляются на переднем плане, цвет шара сочетается с цветом линий.

Иллюзия конфетти была создана на принципе, что наш мозг запрограммирован на обработку периферического зрения и цветового восприятия.

По сути мозг человека пытается упростить нам задачу восприятия цвета. Также наша зрительная система сконцентрирована на восприятии однородности и плавных переходов. В случае, когда красная или оранжевая сетка накладывается на апельсин, наш мозг совмещает смежные цвета, чтобы упростить наблюдаемую картину.

