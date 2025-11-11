Как сохранить тепло в квартире зимой: сделайте только одну "хитрость" с окнами

Отопление.

Чтобы зимой сохранить тепло в доме, следует сделать несколько несложных процедур, в частности, с окнами. Специалисты советуют перевести металлопластиковые окна в "зимний режим".

Об этом рассказала эксперт по ЖКХ Кристина Ненно в эфире "КИЇВ24".

Также эксперт советует проверить резинки на окнах. Они со временем портятся, в частности, трескаются под влиянием высоких температур. Как следствие, из окон в помещение может попадать холодный воздух.

Ненно утверждает, что замена резинки на всех окнах дома будет стоить до одной тысячи гривен. Также можно закрыть стык между окном и стенкой какой-то "тряпкой", скрученной в валик.

"Важно, чтобы батареи не были заслонены шторами и мебелью. Незначительно, но может помочь светоотражающая фольга на стене позади батареи. Днем шторы должны быть открыты, чтобы впустить теплый воздух, ночью - закрыты...", - советует Ненно.

Она также не советует вешать ковры на стены в квартирах, где есть влажность и вероятность грибка. Также следует уплотнять входную дверь, чтобы не было сквозняков.

Напомним, ранее мы делились действенными советами о том, что постелить на пол, чтобы в доме всегда было тепло. Не секрет – когда наступает холодное время года, пол часто становится тем местом, через которое из дома "убегает" все тепло.