ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
161
Время на прочтение
1 мин

РФ обвинила ГУР в планах похитить МиГ для провокаций в Румынии: Бухарест отреагировал

Министерство иностранных дел Румынии высмеяло заявления из России.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
МиГ-31.

МиГ-31. / © Associated Press

Россия заявила, что ей удалось сорвать операцию ГУР Украины по похищению МиГ-31 с гиперзвуковым "Кинжалом" для "провокации против крупнейшей авиабазы НАТО" на территории Румынии в городе Констанца. Бухарест считает это "современными вымышленными новостями".

Об этом говорится в сообщении в Сети Х спикера румынского МИД Андрея Церня.

По его словам, "советские шпионские романы" никогда не были блестящими, а превращались в "упражнения по пропаганде".

"Такие же и современные вымышленные российские новости о шпионах. Однако реальность - это российская агрессия и российские провокации, которые эти истории о самолетах и шпионах пытаются скрыть", - подчеркнул представитель МИД Румынии.

Заявление РФ о планах похищения МиГ

Накануне Федеральная служба безопасности агрессорки России заявила, что вроде бы ей удалось "разоблачить и прекратить" операцию украинского ГУР Минобороны и его "британских кураторов" по похищению сверхзвукового истребителя МиГ-31.

Российские службы заявляют, что за похищение истребителя летчикам "предлагали" три миллиона долларов, а пилоту-штурману "обещали гражданство одной из западных стран".

В ФСБ утверждают, что истребитель якобы необходим Киеву "для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО" на территории Румынии в городе Констанца.

Дата публикации
Количество просмотров
161
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie