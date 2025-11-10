ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
445
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала Украину ракетами «Кинжал»

Ракеты ударили по разным регионам Украины.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Миг-31К с ракетой «Кинжал»

Миг-31К с ракетой «Кинжал» / © Defence express

Российские захватчики в ночь на 10 ноября атаковали Украину аэробалистическими ракетами «Кинжал».

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что враг провел пуск двух ракет Кинжал с носителей Миг-31К.

Военные заявили, что одна ракета двигалась в сторону Киевщины, а другие нанесла удар в районе Староконстантинова.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин снова усилил удары по нашему государству, потому что стремится создать для украинцев невыносимые условия жизни.

Мы ранее информировали, что российская террористическая армия начала использовать больше баллистических ракет при воздушных атаках на украинские города, разрушая энергетические объекты.

Дата публикации
Количество просмотров
445
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie