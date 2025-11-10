Россия атаковала Украину ракетами «Кинжал»

Миг-31К с ракетой «Кинжал» / © Defence express

Реклама

Российские захватчики в ночь на 10 ноября атаковали Украину аэробалистическими ракетами «Кинжал».

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что враг провел пуск двух ракет Кинжал с носителей Миг-31К.

Реклама

Военные заявили, что одна ракета двигалась в сторону Киевщины, а другие нанесла удар в районе Староконстантинова.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин снова усилил удары по нашему государству, потому что стремится создать для украинцев невыносимые условия жизни.

Мы ранее информировали, что российская террористическая армия начала использовать больше баллистических ракет при воздушных атаках на украинские города, разрушая энергетические объекты.