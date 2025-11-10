Россия атакует Украину БпЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 10 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

БпЛА на Днепропетровщине в направлении н.п.Васильковка.

БпЛА на востоке Киевщины, курс — юго-западный.

Группы БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины, курс южный/юго-восточный.

БпЛА на Харьковщине в направлении н.п.Большой Бурлук с севера.

Ранее сообщалось, что армия РФ наносит массированные удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины, значительно чаще применяя баллистические ракеты.

Мы ранее информировали, что российская армия снова атаковала Киев беспилотниками, последствия чего фиксируют на Печерске.