- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 485
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атакует Украину БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 10 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
БпЛА на Днепропетровщине в направлении н.п.Васильковка.
БпЛА на востоке Киевщины, курс — юго-западный.
Группы БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины, курс южный/юго-восточный.
БпЛА на Харьковщине в направлении н.п.Большой Бурлук с севера.
Ранее сообщалось, что армия РФ наносит массированные удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины, значительно чаще применяя баллистические ракеты.
Мы ранее информировали, что российская армия снова атаковала Киев беспилотниками, последствия чего фиксируют на Печерске.