МиГ-31 / © Associated Press

В Российской Федерации заявили, будто они сорваны операцию украинского ГУР, которой руководила британская разведка, по похищению истребителя МиГ-31 с гиперзвуковым " Кинжалом ".

Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на Федеральная служба безопасности.

Российские службы заявляют, мол, за угон МиГ-31 российским летчикам "предлагали" 3 млн дол. Кроме того, пилоту-штурману "обещали гражданство одной из западных стран". Командира экипажа, говорят в ФСБ, якобы должны были нейтрализовать в воздухе с помощью усыпления ядовитым веществом.

В ФСБ утверждают, что истребитель якобы необходим Киеву "для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО" на территории Румынии в городе Констанца.

Россияне сообщают, что операция готовилась с осени прошлого года и в ней принимала участие команда журналистов-расследователей Bellingcat. Человек, якобы вышедший с российским летчиком на связь, представился сотрудником Bellingcat Сергеем Луговским.

Telegram-канал "Zvezdanews" пишет, что "угон планировался над акваторией Черного моря - Киев предлагал имитировать катастрофу самолета и обеспечить таким образом прикрытие".

Заметим, ФСБ издало постановочный сюжет о том, как им удалось предотвратить попытку Украины и Британии устроить провокацию по угону самолет МиГ-31. Также росмедиа разлетелись скриншоты якобы с переписками из мессенджрера.

Прикрепляем скрины переписки, распространяющие росСМИ

Напомним, в августе 2023 года украинская разведка провела операцию "Синица". Российский летчик Максим Кузьминов добровольно пригнал из России вертолет Ми-8 в Харьковскую область. Тогда глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что такая операция была «первой удачной за всю историю Украины». За операцию пилот получил 500 тысяч долларов в качестве вознаграждения, а затем переехал в Испанию.

В феврале 2024-го Кузьминова нашли мертвым в Испании. Издание "Il Correspondente", написало, что Максима Кузьминова убили в городе Аликанте шесть дней назад, 12 выстрелами, а затем еще и переехали на автомобиле. А на его теле якобы были наличные – 100 тысяч долларов.