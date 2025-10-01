Фото: Phone Arena

Модель iPhone 17e от Apple может стать более очевидным «бюджетным» вариантом. Он также может иметь ту же систему камеры с одним объективом, что и предшественник. Однако его дизайн и чипсет, вероятно, обновят.

Об этом пишет TechRadar.

Серия iPhone 17 уже вышла, но одна модель с этим номером все еще может быть на подходе, поскольку, вероятно, в следующем году мы увидим iPhone 17e. Однако если вы планируете подождать следующий «среднебюджетный» iPhone от Apple, вам, возможно, стоит передумать.

По словам обозревателя Apple Марка Гурмана (Mark Gurman), который пишет в своем информационном бюллетене Power On для Bloomberg (через Phone Arena), iPhone 17e не сможет сравниться с базовой моделью iPhone 17. Это контрастирует с iPhone 16e, который по крайней мере имел похожий экран с iPhone 16 и тот же.

Но с iPhone 17e вы, очевидно, будете вынуждены пользоваться дисплеем 60 Гц, а не 120 Гц, который имеет iPhone 17. iPhone 17e также, похоже, будет иметь ту же 48-мегапиксельную камеру с одним объективом, что и iPhone 16e.

Большая мощность и новый вид

Что же будет улучшено? Ну, вероятно, он будет выглядеть как базовая модель iPhone 16, то есть будет иметь Dynamic Island вместо выреза («челки»), который был на iPhone 16e. И, очевидно, у него будет чипсет A19, что может сравнить его по мощности с iPhone 17.

Однако с худшим экраном и только одной задней камерой это может быть не самое привлекательное устройство. Но это, очевидно, намеренно: Apple, как сообщается, хочет создать больше отличий между iPhone 17 и iPhone 17e, чем существовало между iPhone 16 и iPhone 16e.

Таким образом, iPhone 17e станет более очевидно бюджетной моделью, а iPhone 17 может остаться лучшей покупкой для людей, которые могут себе это позволить — и хотят многое от своего телефона.

Конечно, ничто из этого пока не подтверждено, но Марк Гурман имеет отличный опыт информации о Apple, поэтому есть большая вероятность, что это точно, тем более что это совпадает с предыдущей утечкой об iPhone 17e.

Официальные характеристики iPhone 17e мы, возможно, узнаем нескоро, поскольку хотя iPhone 16e вышел еще в феврале, единственная утечка относительно даты выпуска покажет на запуск iPhone 17e в мае.

Напомним, в сентябре Apple представила самый тонкий iPhone в истории с новой камерой и быстрой зарядкой. Гендиректор компании представил новый тончайший смартфон iPhone 17 Air. Модели iPhone 17 ожидаются в Украине уже скоро.