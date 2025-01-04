Почему не растворяются капсулы для стирки: типичные ошибки

В последнее время достаточно популярным стало такое средство для стирки, как специальные капсулы. Благодаря им исчезают даже самые сложные пятна.

Многие хозяйки предпочитают капсулы для стирки, которые могут существенно облегчить жизнь. Однако не все знают, как правильно пользоваться такой бытовой химией.

Основным недостатком капсул является то, что их нельзя использовать для ручной стирки и замачивания. Также они не подходят для стирки большого количества белья или стирки при низких температурах.

Почему капсула для стирки не растворяется полностью

1. Слишком короткий цикл стирки

Если вы решили поставить быструю стирку, но при этом использовать гелевые капсулы, а не порошок или жидкое моющее средство, то рискуете найти в барабане остатки упаковки и геля.

2. Низкая температура воды

Гелевые капсулы не растворяются в воде, температура которой составляет 30°С и ниже. Дело в том, что упаковка, где находится гель, просто не растворится в столь холодной воде.

3. Большое количество белья или одежды

Не следует перегружать стиральную машину, если вы используете капсулы. Может просто не хватить воды, чтобы упаковка растворилась, и таким образом таблетка застрянет в коме белья.

4. Неправильное использование

Многие хозяйки по привычке кладут гелевые капсулы в лоток для порошка или жидкого моющего средства, однако так делать нельзя. Этот вид средства для стирки следует помещать непосредственно в барабан вместе с грязными вещами. В отсеке для порошка капсула просто не растворится – это не предусмотрено конструктивными особенностями, так как порошок из лотка вымывается напором воды, а упаковка – нет.

Ранее мы писали, чем кислородный стиральный порошок отличается от других средств. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: