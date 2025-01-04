Чому не розчиняються капсули для прання: типові помилки

Останнім часом досить популярним став такий засіб для прання, як спеціальні капсули. Завдяки їм зникають навіть найскладніші плями.

Чимало господинь надають перевагу капсулам для прання, які можуть істотно полегшити життя. Однак не всі знають, як правильно користуватися такою побутовою хімією.

Основним недоліком капсул є те, що їх не можна використовувати для ручного прання і замочування. Також вони не підходять для прання великої кількості білизни або прання на низьких температурах.

Чому капсула для прання не розчиняється повністю

1. Занадто короткий цикл прання

Якщо ви вирішили поставити найшвидше прання, але при цьому використовувати гелеві капсули, а не порошок або рідкий миючий засіб, то ризикуєте знайти в барабані залишки упаковки та гелю.

2. Низька температура води

Гелеві капсули не розчиняються у воді, температура якої 30°С та нижче. Справа в тому, що упаковка, де знаходиться гель, просто не розчиниться у такій холодній воді.

3. Велика кількість білизни чи одягу

Не слід перевантажувати пральну машину, якщо ви використовуєте капсули. Може просто не вистачити води, щоб упаковка розчинилася, і таким чином таблетка застрягне у комі білизни.

4. Неправильне використання

Багато господинь за звичкою кладуть гелеві капсули в лоток для порошку або рідкого миючого засобу, проте так робити не можна. Цей вид засобу для прання потрібно поміщати безпосередньо у барабан разом із брудними речами. У відсіку для порошку капсула просто не розчиниться – це не передбачено конструктивними особливостями, тому що порошок із лотка вимивається напором води, а така упаковка – ні.

Раніше ми писали, чим кисневий порошок для прання відрізняється від інших засобів. Більше про це читайте у новині.

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