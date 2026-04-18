Почему в Европе отказываются от ковров в комнатах: чем их заменяют и какой новый тренд интерьера уже появился в Украине

Что постелить вместо ковра / © pexels.com

В современных интерьерах ковры все чаще исчезают с пола. Зато появляется другой акцент: чистый, качественный, выразительный пол, не требующий дополнительного «прикрытия». Этот тренд уже активно подхватывает и Украина.

Почему сплошные ковры больше не в тренде

Дизайнеры все чаще называют ковры во всю комнату решением из прошлого. Причина — не только эстетика, но и практичность.

Такие покрытия накапливают пыль, аллергены и запахи, сложные в уходе и быстро съедают пространство визуально. Особенно это заметно в небольших квартирах, где важна каждая деталь интерьера.

Современный подход другой: минимум лишнего, максимум воздуха, света и функциональности.

Что приходит на смену коврам: главные интерьерные тренды

В центре новой концепции пол как полноценный элемент дизайна, а не основа для ковра:

Инженерная доска, паркет, теплые оттенки дуба, классическая или современная укладка — все это формирует ощущение дорогого и живого интерьера без лишних деталей. Микробетон, наливные полы, крупноформатная плитка под камень — выбор для тех, кто ценит минимализм. Такие решения зрительно расширяют комнату и создают эффект целостного пространства. Это один из самых динамичных трендов последних лет. Материалы выносливы, водостойки и универсальны, при этом могут имитировать дерево или камень почти без потери эстетики. Пробка, натуральный линолеум, мармолеум — выбор в пользу экологичности, комфорта и природной текстуры.

Ковер больше не доминирует в интерьере — он становится акцентом. Вместо одного большого покрытия используют:

небольшие декоративные ковры;

асимметричные и нестандартные формы;

натуральные материалы и спокойные фактуры.

Их размещают точечно — в зоне дивана, возле кровати или в уголках отдыха. Это уже не «основа комнаты», а гибкий декоративный элемент, легко изменить под настроение или сезон.

Этот европейский тренд уже отчетливо заметен и в Украине. Все больше людей выбирают:

единственное напольное покрытие для всей квартиры;

практичные, долговечные материалы без сложного ухода;

минималистичные интерьеры с акцентом на пространство и свет.

Ковры при этом остаются, но уже не как необходимость, а как стильный штрих.

Современный интерьер все больше ориентируется на простоту и функциональность. И главное изменение очевидно: пол перестает быть фоном для ковра — он сам становится главным элементом дизайна.