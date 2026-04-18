Почему в Европе отказываются от ковров в комнатах: чем их заменяют и какой новый тренд интерьера уже появился в Украине
Еще совсем недавно ковер во всю комнату считался почти обязательным атрибутом домашнего уюта. Он «согревал» интерьер, придавал ощущение мягкости и завершенности пространства. Но сегодня подход к оформлению жилья кардинально меняется и Европа первой задает новые правила игры.
В современных интерьерах ковры все чаще исчезают с пола. Зато появляется другой акцент: чистый, качественный, выразительный пол, не требующий дополнительного «прикрытия». Этот тренд уже активно подхватывает и Украина.
Почему сплошные ковры больше не в тренде
Дизайнеры все чаще называют ковры во всю комнату решением из прошлого. Причина — не только эстетика, но и практичность.
Такие покрытия накапливают пыль, аллергены и запахи, сложные в уходе и быстро съедают пространство визуально. Особенно это заметно в небольших квартирах, где важна каждая деталь интерьера.
Современный подход другой: минимум лишнего, максимум воздуха, света и функциональности.
Что приходит на смену коврам: главные интерьерные тренды
В центре новой концепции пол как полноценный элемент дизайна, а не основа для ковра:
Инженерная доска, паркет, теплые оттенки дуба, классическая или современная укладка — все это формирует ощущение дорогого и живого интерьера без лишних деталей.
Микробетон, наливные полы, крупноформатная плитка под камень — выбор для тех, кто ценит минимализм. Такие решения зрительно расширяют комнату и создают эффект целостного пространства.
Это один из самых динамичных трендов последних лет. Материалы выносливы, водостойки и универсальны, при этом могут имитировать дерево или камень почти без потери эстетики.
Пробка, натуральный линолеум, мармолеум — выбор в пользу экологичности, комфорта и природной текстуры.
Ковер больше не доминирует в интерьере — он становится акцентом. Вместо одного большого покрытия используют:
небольшие декоративные ковры;
асимметричные и нестандартные формы;
натуральные материалы и спокойные фактуры.
Их размещают точечно — в зоне дивана, возле кровати или в уголках отдыха. Это уже не «основа комнаты», а гибкий декоративный элемент, легко изменить под настроение или сезон.
Этот европейский тренд уже отчетливо заметен и в Украине. Все больше людей выбирают:
единственное напольное покрытие для всей квартиры;
практичные, долговечные материалы без сложного ухода;
минималистичные интерьеры с акцентом на пространство и свет.
Ковры при этом остаются, но уже не как необходимость, а как стильный штрих.
Современный интерьер все больше ориентируется на простоту и функциональность. И главное изменение очевидно: пол перестает быть фоном для ковра — он сам становится главным элементом дизайна.